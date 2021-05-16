Папа Римський: «З величезною тривогою слідкую за тим, що діється на Святій Землі»

Папа Римський Франциск у неділю відреагував у проповіді на загострення подій на Близькому Сході. Глава католицької церкви закликав зупинити «гуркіт зброї» в Ізраїлі та Смузі Гази.

«З величезною тривогою слідкую за тим, що діється на Святій Землі. В ці дні взяли верх жорстокі збройні сутички між Смугою Гази та Ізраїлем, загрожуючи перетворитися у спіраль смерті та знищення. Величезна кількість людей зазнали поранень, багато невинних загинули. Між ними є також діти, і це жахливо та неприйнятно. Їхня смерть є знаком того, що відсутнє бажання будувати майбутнє, але – знищити його», – сказав папа Франциск.

Понтифік також вказав на зростання насильства та ненависті, що охоплює різні міста Ізраїлю і «завдає глибоких ран братерству та мирному співжиттю між громадянами».

«Молімося неустанно за те, щоби ізраїльтяни та палестинці зуміли віднайти шлях діалогу й прощення, щоби бути терпеливими будівничими миру і справедливості», – звернувся папа Франциск.

За останніми даними, з боку палестинців у Газі загинуло 174 людини (49 загиблих – діти). Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі про двох дітей.

З 10 травня угруповання «Хамас» і споріднені з ним ісламістські групи обстрілюють територію Ізраїлю ракетами через справу про виселення кількох палестинських сімей у Східному Єрусалимі та на знак помсти за сутички ізраїльської поліції з палестинцями поблизу мечеті Аль-Акса.

Ісламісти застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території. Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо. Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів, щоб використати цивільне населення як «живі щити». Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.

Палестинська національна адміністрація контролює тільки Західний берег Йордану, який фактично окупований Ізраїлем. Натомість друга частина палестинських територій, Смуга Гази, йому непідвладна – її ще з 2007 року контролює ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», що його Ізраїль, США і ще низка країн визнали терористичною організацією.

Рада Безпеки ООН готується до засідання через ситуацію на Близькому Сході. За даними ООН, близько 10 тисяч жителів Смуги Гази покинули свої будинки поблизу ізраїльського кордону, побоюючись наземного наступу. Міністри закордонних справ ЄС сьогодні також ініціювали термінові відеопереговори щодо загострення між Ізраїлем та Палестиною. Лідери ісламських країн вже провели екстрене онлайн- засідання.