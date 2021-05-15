Президент США підтримав право Ізраїлю на самозахист

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу підтвердив рішучу підтримку права Ізраїлю на самозахист від ракетних ударів «Хамасу» й інших «терористичних», як мовиться в повідомленні Білого дому про цю розмову, угруповань.

Він також засудив ці нерозбірливі атаки на міста й поселення по всьому Ізраїлеві, мовиться в повідомленні.

Водночас він також висловив занепокоєння щодо безпеки журналістів і наголосив на необхідності їхнього захисту, додали в Вашингтоні.

В офісі Нетаньягу про цю розмову поінформували, що ізраїльський прем’єр подякував президентові США за «недвозначну підтримку права Ізраїлю на самозахист».

При цьому, мовиться в цьому повідомленні, прем’єр Нетаньягу наголосив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути заподіяння шкоди непричетним до насильства особам. Зокрема, заявили в Ізраїлі, доказом цього є те, що з будівель, у яких містяться «терористичні цілі» і по яких завдає ударів Армія оборони Ізраїлю, евакуйовують непричетних перед ударами.

Крім того, як повідомили в Білому домі, Байден розмовляв і з президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Сторони розмови висловили спільне занепокоєння тим, що в перебігу нинішнього насильства трагічно втрачають життя невинні цивільні люди, включно з дітьми.

Байден також наголосив на недавньому рішенні США відновити допомогу палестинському народові, зокрема економічну і гуманітарну допомогу, що має піти на користь палестинцям Західного берега Йордану і Смуги Гази, додали у Вашингтоні.

Як повідомили про цю розмову в апараті Махмуда Аббаса в Рамаллі на Західному березі Йордану, він закликав США втрутитися в конфлікт, щоб «покласти край нападам Ізраїлю на палестинців», і говорив про те, що «безпеки і стабільності можна досягти тільки тоді, коли завершиться ізраїльська окупація».

Нині на Близькому Сході перебуває спецпосланець США, заступник помічника державного секретаря з ізраїльських і палестинських питань Хаді Амр у намаганні домогтися деескалації насильства і укладення перемир’я.

Махмуд Аббас і його ПНА контролюють тільки Західний берег Йордану, який фактично окупований Ізраїлем. Натомість друга частина палестинських територій, Смуга Гази, йому непідвладна – її ще з 2007 року контролює ісламістський антиізраїльський рух «Хамас», що його Ізраїль, США і ще низка країн визнали терористичною організацією.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території. Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо. Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити». Ізраїль, як правило, перед ударами по таких об’єктах заздалегідь попереджає мирних мешканців про необхідність евакуації. По об’єктах, де перебувають чільні керівники цих угруповань, завдають ударів без попереджень.

Серед таких об’єктів, які були евакуйовані після попередження перед ударом, опинився 15 травня багатоповерховий будинок у Смузі Гази, в якому, серед іншого, були офіси закордонних медіаорганізацій – агентства «Асошієйтед прес» і телеканалу «Аль-Джазіра», – а також помешкання. Як наголосила Армія оборони Ізраїлю, «Хамас» свідомо використовував цю будівлю для розміщення в ній об’єктів своєї військової розвідки, через що вона стала легітимною військовою ціллю.

За повідомленнями, в Смузі Гази на цей час говорять принаймні про 140 загиблих і близько тисячі поранених. В Ізраїлі внаслідок обстрілів ісламістів загинули наразі десять людей, із них дев’ять цивільних мешканців.