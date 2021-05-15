Близький Схід: Ізраїль посилює удари по цілях у Смузі Гази посеред проявів насильства

Ізраїль із самого ранку посилює свої удари по цілях ісламістського угруповання «Хамас» і споріднених із ним у Смузі Гази у відповідь на ракетні обстріли й інші напади бойовиків на цивільних мешканців країни.

«Хамас», «Ісламський джигад» та інші, в свою чергу, запускають усе нові сотні ракет, безпілотники з вибухівкою тощо, по території Ізраїлю, заявляючи, що це їхня відповідь на ізраїльські удари.

Крім того, в різних місцях у самому Ізраїлі стаються випадки насильства між ізраїльськими арабами й євреями.

Палестинці заявляють, що внаслідок одного з ударів загинули принаймні 10 членів однієї великої родини, серед того й діти. Ізраїль звинувачує бойовиків у тому, що вони використовують мирне населення як «живі щити» і вважають, що «смерть ізраїльтянина дорожча від життя палестинця»: за даними ізраїльської розвідки, в тому будинку під час удару відбувалася нарада оперативних керівників «Хамасу», тому в цьому випадку удар, як виняток, був здійснений без попередження.

Також авіація Ізраїлю знищила черговий багатоповерховий будинок у Смузі Гази, в якому, серед іншого, були офіси закордонних медіаорганізацій – агентства «Асошієйтед прес» і телеканалу «Аль-Джазіра».

Як наголосила Армія оборони Ізраїлю, «Хамас» свідомо використовував цю будівлю для розміщення в ній об’єктів своєї військової розвідки.

Як і в інших випадках таких ударів, Ізраїль, як правило, заздалегідь попереджає власників, цивільних мешканців чи орендаторів таких будівель телефонними дзвінками, смс-повідомленнями, а також спеціальними попереджувальними ракетами. Такими малопотужними ракетами наперед ударяють у дах, і вони, практично не завдаючи руйнувань, гучним вибухом і струсом будівлі попереджають, що через кількадесят хвилин по будівлі буде завданий основний удар.

Ізраїль наголошує, що, коли бойовики розміщують у будівлі свої військові об’єкти, такі будівлі стають законними військовими цілями відповідно до міжнародного права.

Також ісламісти розташовують посеред житлових кварталів свої ракетні пускові установки, майстерні для виробництва ракет і інші об’єкти, що ускладнює Ізраїлеві знищення цих цілей так, щоб не потерпало чи мінімально потерпало мирне населення.

Крім того, заявляють ізраїльські військові, внаслідок цілеспрямованих ударів, що почалися вранці 14 травня, були знищені кілометри підземних тунелів, у яких бойовики зберігають свої озброєння і які використовують для нелегального потрапляння на територію Ізраїлю.

Палестинські медики в Смузі Гази заявляють, що від 10 травня, коли почалося вогневе протистояння, на цій частині палестинських територій загинули принаймні 132 людини і ще 950 були поранені. Ці дані неможливо перевірити з незалежних джерел. Ізраїль також нагадує, що принаймні за частину цих жертв відповідальні самі бойовики, ракети яких, призначені для Ізраїлю, нерідко падають відразу після пуску й вибухають у самій Смузі Гази.

За даними ізраїльської сторони, ще станом на ранок 15 травня зі Смуги Гази по Ізраїлеві було випущено близько 2 тисяч 300 ракет, із яких близько 380 упали ще в самій Смузі Гази. Близько 1 тисячі ракет, які летіли в бік житлових кварталів в Ізраїлі, збила ізраїльська протиповітряна оборона (ракети, що летять у пустелі, поля тощо, не збивають). Але частину ракет ісламістів збити не вдається.

Ізраїль на цей час повідомляє принаймні про вісьмох загиблих, із яких військовим був тільки один, решта – цивільні. Числа жертв із обох боків час від часу зростають.

Також у самому Ізраїлі і в іншій частині палестинських територій, Західному березі Йордану, який фактично перебуває під ізраїльською окупацією, понад десять палестинців загинули в сутичках, що спалахнули ще 14 травня між палестинськими демонстрантами й ізраїльськими силовиками, ще близько 50 були поранені.

Сутички відбувалися й у місті Лод із мішаним єврейським і арабським населенням – у цьому місті, де місцеві араби палили синагоги і грабували майно, а єврейське населення зі свого боку вдавалося до сили у відповідь, продовжує діяти надзвичайний стан.

Крім того, сутички сталися й на півночі Ізраїлю, на кордоні з Ліваном. Там ізраїльські війська мусили відкрити вогонь, коли група ліванців і палестинців прорвала прикордонні загорожі і на короткий час вдерлася на територію Ізраїлю. Внаслідок цього загинули двоє ліванців, принаймні один із них – член проіранського й антиізраїльського ісламістського руху «Хезболла».

Також три ракети були випущені в бік Ізраїлю і з Сирії, але вони впали або ще в самій Сирії, або в ненаселеній частині Ізраїлю і не завдали йому шкоди. Наразі не ясно, хто їх запустив.

Нинішнє наростання напруженості почалося з сутичок у Східному Єрусалимі раніше цього місяця, де палестинці протестували проти можливого виселення кількох палестинських родин і через заходи поліції проти демонстрантів у комплексі будівель мечеті Аль-Акса, для мусульман третього найсвятішого місця, яка часто стає місцем протистоянь. «Хамас» тоді почав обстрілювати Ізраїль ракетами у відповідь на ті сутички, що призвело до різкої воєнної реакції Ізраїлю.

Міжнародні зусилля, спрямовані на спробу домовитися про припинення бойових дій, наразі не дають результату. Обидві сторони протистояння заявляють, що ще не досягли своїх цілей.

Для ісламістів така мета – завдати максимальної шкоди життям і майну мирного населення Ізраїлю (внаслідок їхніх ударів гинуть також ізраїльські араби), для Ізраїлю – максимально зруйнувати воєнні можливості ісламістів.

Рада безпеки ООН має знову зібратися для обговорення ситуації на Близькому Сході 16 травня.