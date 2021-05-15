Минулої ночі по Ізраїлю було випущено 200 ракет, частина з них упала в Смузі Гази, повідомляє видання The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила понад 100 ракет, ще 30 упали в самій Смузі Гази, не долетівши до території Ізраїлю.

Війська Ізраїлю завдавали ударів по Смузі Гази. За даними Армії оборони Ізраїлю, ідеться про обстріли з артилерії, піхотинці на територію Смуги Гази не заходили.

За повідомленням AFP, число жертв у Смузі Гази сягнуло 130, понад 30 із загиблих – діти. Близько 950 людей зазнали поранень. Представники ізраїльської влади стверджують, що багато із загиблих були бойовиками та польовими командирами угруповання «Хамас», але точного числа таких убитих не наводять.

Ізраїль повідомив про загибель семи своїх громадян і десятки поранених.

Ескалація протистояння розпочалася в понеділок, 10 травня. З контрольованої «Хамасом» Смуги Гази на територію Ізраїлю за цей час були випущені понад 2 тисячі ракет, більшість із яких були перехоплені системою протиповітряної оборони. Ізраїль відповідає ударами авіації, метою яких є командні пункти або склади зброї та боєприпасів радикальних палестинських угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад».

Обстрілу передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.