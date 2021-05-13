Байден поговорив по телефону з прем’єром Ізраїлю на тлі конфлікту з палестинцями

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він засудив ракетні атаки з боку палестинського угруповання «Хамас» та висловив «непохитну підтримку безпеці Ізраїлю та законному праву Ізраїлю захищати себе», поінформував Білий дім 12 травня.

Під час нового безрезультатного засідання Ради безпеки ООН Вашингтон заявив, що відправить представника на Близький Схід, щоб знайти спосіб заспокоїти напругу у відносинах між Ізраїлем та палестинцями.

Державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив з палестинським лідером Махмудом Аббасом – суперником «Хамасу» в боротьбі за владу в зайнятому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

Ізраїльська влада повідомила, що Нетаньягу заявив Байдену, що «Ізраїль продовжить діяти, щоб підірвати військові можливості «Хамасу» та інших терористичних операцій, які діють у Смузі Гази».

«Хамас» також продемонстрував готовність продовжувати конфлікт. Один з політичних лідерів угруповання Ісмаїл Ганія заявив: «Конфронтація з ворогом безстрокова».

У ніч на 13 травня «Хамас» запустив сотні ракет по Тель-Авіву та інших частинах Ізраїлю. Водночас ізраїльські військові продовжили авіаудари по Газі.

З моменту спалаху насилля 10 травня в Газі загинули щонайменше 56 палестинців, повідомили тамтешні органи охорони здоров’я. З ізраїльського боку загинули щонайменше сім людей.

Насильство спалахнуло після тижнів зростання напруженості, спричиненої протистояннями ізраїльської поліції і палестинських протестувальників біля мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі, що є святинею як для мусульман, так і для євреїв.

Акції протесту, що супроводжувалися насильством, також відбувалися на Західному березі і в містах Ізраїлю зі значним арабським населенням. Лод, де протести переросли до повномасштабних заворушень, перебуває в режимі надзвичайного стану.

Статус Східного Єрусалиму лежить в основі ізраїльсько-палестинського конфлікту і в минулому провокував насильство. Нещодавно напруженість загострилася через загрозу виселення палестинських сімей із району Східного Єрусалиму, щоб на їхньому місці могли поселитися єврейські поселенці.