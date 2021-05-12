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12 травня 2021, Київ 07:47
Новини | Міжнародні

Десятки людей загинули внаслідок обстрілів між Ізраїлем та бойовиками з Гази

Вогонь внаслідок ракетного обстрілу з території Гази по ізраїльській енергетичній трубі біля Ашкелона, 11 травня 2021 року

Вночі Ізраїль здійснював авіаудари по позиціях угруповання «Хамас» в Газі, а бойовики відкривали ракетний вогонь по території Ізраїлю.

Медики в Газі в перші години 12 травня повідомили про щонайменше 30 загиблих палестинців, серед яких 10 дітей. Ще 200 людей упродовж двох днів отримали поранення.

Ізраїльські військові заявили про щонайменше 20 загиблих бойовиків після ударів по близько 140 цілях.

Унаслідок ракетного обстрілу з боку бойовиків загинули сім ізраїльтян, десятки були поранені.

Спалах насилля називають найгіршим з часів війни між Ізраїлем та «Хамасом» у 2014 році.

Фоторепортаж: жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися
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Фоторепортаж: жорстокі сутички навколо Єрусалиму різко посилилися

У Смузі Газа заявили, що принаймні 20 людей, у тому числі 9 дітей, були вбиті в результаті повітряних ударів Ізраїлю, розпочатих після того, як палестинські бойовики випустили ракети поблизу Єрусалиму

У ніч на 11 травня по території Ізраїлю були випущені близько 200 ракет. Частину з них перехопила система «Залізний купол». Відповідальність за обстріли взяли на себе радикальні угруповання «Хамас» і «Ісламський джихад».

«Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.

США і ЄС засудили ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль.

Сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями в Єрусалимі, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, почалися через протести палестинців проти виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям.

Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)
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Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)

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