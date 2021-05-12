Десятки людей загинули внаслідок обстрілів між Ізраїлем та бойовиками з Гази

Вночі Ізраїль здійснював авіаудари по позиціях угруповання «Хамас» в Газі, а бойовики відкривали ракетний вогонь по території Ізраїлю.

Медики в Газі в перші години 12 травня повідомили про щонайменше 30 загиблих палестинців, серед яких 10 дітей. Ще 200 людей упродовж двох днів отримали поранення.

Ізраїльські військові заявили про щонайменше 20 загиблих бойовиків після ударів по близько 140 цілях.

Унаслідок ракетного обстрілу з боку бойовиків загинули сім ізраїльтян, десятки були поранені.

Спалах насилля називають найгіршим з часів війни між Ізраїлем та «Хамасом» у 2014 році.

У ніч на 11 травня по території Ізраїлю були випущені близько 200 ракет. Частину з них перехопила система «Залізний купол». Відповідальність за обстріли взяли на себе радикальні угруповання «Хамас» і «Ісламський джихад».

«Хамас» виконав свій ультиматум, який раніше висунув Ізраїлеві, – з вимогою до ізраїльських силовиків відійти в Єрусалимі від мечеті Аль-Акса, яка була місцем сутичок, і з інших точок у місті.

США і ЄС засудили ракетні обстріли як «неприйнятну ескалацію» й закликали до спокою обидві сторони – і палестинців, і Ізраїль.

Сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями в Єрусалимі, головно в комплексі будівель мечеті Аль-Акса, почалися через протести палестинців проти виселення кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва єврейським поселенцям.