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11 травня 2021, Київ 01:19
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Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)

Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)
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Двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази» (відео)

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Камера спостереження в Ізраїлі зробила знімки ракетних обстрілів Ізраїлю з сектору Газа в понеділок (10 травня). Палестинські бойовики в секторі Газа в понеділок обстріляли ракетами район Єрусалима і південний Ізраїль, виконавши загрозу покарати Ізраїль за запеклі сутички з палестинцями в Єрусалимі. Міністерство охорони здоров'я Гази заявило, що двадцять палестинців, серед них дев'ять дітей, були вбиті «в результаті серії ударів на півночі Гази». Влада Гази прямо не звинувачує Ізраїль в загибелі людей в районі, який був плацдармом для ракетних обстрілів через кордон.

Ракетні сирени пролунали в Єрусалимі, в довколишніх містах і населених пунктах поблизу Гази через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму правлячого в анклаві ісламістського угруповання ХАМАС, що вимагає від Ізраїлю виведення військ з території мечеті Аль-Акса і ще одного місця спалаху конфлікту в священному місті. Ракети, випущені з Гази, останнього разу потрапляли в район Єрусалима 2014 року під час війни, між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на цій території. «Терористичні організації перетнули червону лінію в День Єрусалима і напали на нас на околиці Єрусалиму», – сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у своїй промові. Міжнародні зусилля щодо припинення насильства, схоже, вже почалися. Представник Палестини повідомив агентству Рейтер, що Єгипет, Катар і Організація Об'єднаних Націй, які в минулому виступали посередниками в переговорах про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, підтримують контакт з лідером угруповання Ісмаїлом Ханіє. Підполковник Ізраїлю Джонатан Конрікус сказав, що в понеділок принаймні шість з 45 ракет, випущених з Гази, були випущені в бік околиць Єрусалима, де був пошкоджений будинок. Про жертви не повідомлялося. Він сказав, що Ізраїль завдав повітряного удару по бойовиках ХАМАС на півночі Гази і вивчає повідомлення про вбивства дітей. (Відео Reuters)

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