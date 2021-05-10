Ракетні сирени пролунали в Єрусалимі, в довколишніх містах і населених пунктах поблизу Гази через кілька хвилин після закінчення терміну ультиматуму правлячого в анклаві ісламістського угруповання ХАМАС, що вимагає від Ізраїлю виведення військ з території мечеті Аль-Акса і ще одного місця спалаху конфлікту в священному місті. Ракети, випущені з Гази, останнього разу потрапляли в район Єрусалима 2014 року під час війни, між Ізраїлем і палестинськими бойовиками на цій території. «Терористичні організації перетнули червону лінію в День Єрусалима і напали на нас на околиці Єрусалиму», – сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у своїй промові. Міжнародні зусилля щодо припинення насильства, схоже, вже почалися. Представник Палестини повідомив агентству Рейтер, що Єгипет, Катар і Організація Об'єднаних Націй, які в минулому виступали посередниками в переговорах про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС, підтримують контакт з лідером угруповання Ісмаїлом Ханіє. Підполковник Ізраїлю Джонатан Конрікус сказав, що в понеділок принаймні шість з 45 ракет, випущених з Гази, були випущені в бік околиць Єрусалима, де був пошкоджений будинок. Про жертви не повідомлялося. Він сказав, що Ізраїль завдав повітряного удару по бойовиках ХАМАС на півночі Гази і вивчає повідомлення про вбивства дітей. (Відео Reuters)