Ізраїль посилює безпекові заходи в очікуванні нових протестів палестинців після сутичок біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, де постраждали понад 200 людей.

Комісар поліції Яаков Шабтай заявив, що додаткові силові підрозділи відправили до Єрусалима 8 травня.

«Право на протест повинне бути збережене, але відповідь на безпорядки буде жорсткою та з нульовою толерантністю», – заявив Шабтай.

Він закликав громадян «діяти відповідально та стримано».

Ізраїльські військові заявили, що відправляють додаткові сили – здебільшого бригади пожежників – на Західний берег та до Смуги Гази.

Групи в Газі виступають за протести вздовж кордону з Ізраїлем. Ісламістське угруповання «Хамас», яке керує Смугою Гази, закликало палестинців залишатися на території мечеті Аль-Акса до 13 травня, коли закінчується священний мусульманський місяць Рамадан.

Всередині Ізраїлю десятки арабських громадян країн протестували в Назареті на знак солідарності з палестинцями в Єрусалимі.

Під час конфронтацій, які відбулися 7 травня, травми отримали щонайменше 205 палестинців та 18 ізраїльських офіцерів. Правоохоронці застосували гумові кулі та шумові гранати. Палестинці, зі свого боку, кидали каміння, пляшки та феєрверки.

Напруга зросла в останні тижні на тлі протестів палестинців проти доступу Ізраїлю до частин Старого міста в Єрусалимі під час Рамадану. Ізраїльська влада зробила спробу витіснити палестинців зі спірних територій, щоб здобути місце для ізраїльських поселенців.

Ізраїльтяни, які претендують на нерухомість, стверджують, що вона була побудована на землях, що належали єврейським асоціаціям ще до створення Держави Ізраїль. У районі розташована гробниця, яку іудеї вважають могилою первосвященика Симеона Праведного.

Сполучені Штати Америки висловили занепокоєння через сутички і заявили, що «критично» важливою для обох сторін є «деескалація напруги».