За словами палестинських медиків, щонайменше 180 палестинців постраждали під час зіткнень в комплексі мечеті Аль-Акса, щонайменше 80 осіб було госпіталізовано. Як повідомляється, сили безпеки застосовували сльозогінний газ і шумові гранати, а представники поліції повідомили, що учасники протесту кидали каміння в офіцерів і на прилеглу проїжджу частину біля Західної стіни, де тисячі ізраїльських євреїв зібралися, щоб помолитися. Це місце, відоме євреям як Храмова гора і мусульманам як Благородне святилище, вважається найсвятішим місцем у іудаїзмі і третім за значимістю в ісламі. Поліція заборонила євреям відвідувати цю територію напередодні щорічного маршу ізраїльських націоналістів у місті, який, на думку багатьох палестинців, є навмисною провокацією. Є побоювання, що насильство може ще більше загостритися 10 травня, коли в Єрусалимі пройде Марш прапора, присвячений Дню Єрусалима. Марш, під час якого молоді люди зазвичай проходять мусульманським кварталом Старого міста, знаменує захоплення Ізраїлем Східного Єрусалиму в 1967 році. Спочатку конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців з нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалиму. Пізніше зростанню напруженості сприяла загроза виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалима. (Відео Reuters)