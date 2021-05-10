В Єрусалимі спалахнули нові сутички напередодні маршу націоналістів

В Єрусалимі 10 травня перед запланованим маршем єврейських націоналістів сталися нові сутички між ізраїльською поліцією і палестинцями біля мечеті Аль-Акса – після третьої ночі зіткнень через загрозу виселення палестинських сімей із частин Східного Єрусалиму.

За повідомленнями, десятки людей були поранені, сили безпеки застосовували сльозогінний газ і шумові гранати, а протестувальники кидали каміння та інші предмети в поліцію.

Сутички спалахнули в комплексі мечеті Аль-Акса, яка вважається третім найсвятішим місцем в ісламі.

Поліція заборонила євреям відвідувати цю територію напередодні щорічного маршу ізраїльських націоналістів у місті, який, на думку багатьох палестинців, є навмисною провокацією.

Є побоювання, що насильство може ще більше загостритися 10 травня, коли в Єрусалимі пройде Марш прапора, присвячений Дню Єрусалиму.

Марш, під час якого молоді люди зазвичай проходять мусульманським кварталом Старого міста, знаменує захоплення Ізраїлем Східного Єрусалиму в 1967 році.

За повідомленнями медиків і поліції, за останні три дні в результаті сутичок постраждали сотні палестинців і понад 20 ізраїльських поліцейських.

Спочатку конфлікт спалахнув після заборони правоохоронців на проведення традиційного вечірнього збору палестинців із нагоди Рамадану в Старому місті Єрусалиму.

Пізніше зростанню напруженості сприяла загроза виселення кількох палестинських сімей з одного з районів Східного Єрусалиму.