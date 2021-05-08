США закликають до спокою на тлі сутичок у Єрусалимі

Сполучені Штати висловили стурбованість з приводу сутичок між палестинцями та ізраїльською поліцією в Єрусалимі, заявивши, що це «критично важливо» для «деескалації напруженості».

Заява була озвучена після того, як 7 травня в результаті сутичок на території єрусалимської мечеті Аль-Акса постраждали понад 200 палестинців і шість співробітників ізраїльської поліції.

Сполучені Штати заявили, що насильство «особливо турбує зараз, оскільки воно відбувається в останні дні Рамадана», застерігши від кроків, які можуть погіршити ситуацію.

Крім того, сьогодні Міністерство закордонних справ Ірану засудило дії поліції на території мечеті Аль-Акса, коли були застосовані гумові кулі і світлошумові гранати. Поліція заявила, що відповіла так через каміння, яке летіло в бік силовиків.

Напруженість різко зросла в останні тижні, коли палестинці виступили з протестом проти доступу ізраїльтян до частин Старого міста Єрусалима під час священного для мусульман місяця Рамадан, і коли ізраїльська влада здійснила кроки з виселення палестинців зі спірних земель, щоб звільнити місце для ізраїльських поселенців.