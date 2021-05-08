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08 травня 2021, Київ 19:37
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Більше двохсот осіб постраждали в зіткненнях поліції з палестинцями в Єрусалимі (відео)

Більше двохсот осіб постраждали в зіткненнях поліції з палестинцями в Єрусалимі (відео)
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Більше двохсот осіб постраждали в зіткненнях поліції з палестинцями в Єрусалимі (відео)

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У зіткненнях між палестинцями та ізраїльською поліцією в Єрусалимі постраждали щонайменше 205 учасників протесту і 17 офіцерів. Поліція Ізраїлю застосувала гумові кулі і шумові гранати для розгону натовпу палестинської молоді у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

У поліції заявили, що учасники протесту кидали в них каміння, феєрверки та інші предмети. Обурення молодих людей викликала загроза примусового виселення їхніх сімей з будинків в районі Шейх Джарра в східному Єрусалимі. Він населений переважно палестинцями. Ізраїльтяни, які претендують на нерухомість, стверджують, що вона була побудована на землях, що належали єврейським асоціаціям ще до створення Держави Ізраїль. В районі розташована гробниця, яку іудеї вважають могилою первосвященика Симеона Праведного. В ООН в п'ятницю, 7 травня, закликали обидві сторони зберігати спокій, а також нагадали, що виселення палестинців суперечить зобов'язанням, які взяв на себе Ізраїль після захоплення Східного Єрусалиму в 1967 році. Стурбованість ситуацією висловили також США, Йорданія і Євросоюз. У міністерстві закордонних справ Ізраїлю 7 травня заявили, що палестинці намагаються представити як націоналістичний конфлікт приватну суперечку про право на володіння нерухомістю. (Відео Reuters)

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