У поліції заявили, що учасники протесту кидали в них каміння, феєрверки та інші предмети. Обурення молодих людей викликала загроза примусового виселення їхніх сімей з будинків в районі Шейх Джарра в східному Єрусалимі. Він населений переважно палестинцями. Ізраїльтяни, які претендують на нерухомість, стверджують, що вона була побудована на землях, що належали єврейським асоціаціям ще до створення Держави Ізраїль. В районі розташована гробниця, яку іудеї вважають могилою первосвященика Симеона Праведного. В ООН в п'ятницю, 7 травня, закликали обидві сторони зберігати спокій, а також нагадали, що виселення палестинців суперечить зобов'язанням, які взяв на себе Ізраїль після захоплення Східного Єрусалиму в 1967 році. Стурбованість ситуацією висловили також США, Йорданія і Євросоюз. У міністерстві закордонних справ Ізраїлю 7 травня заявили, що палестинці намагаються представити як націоналістичний конфлікт приватну суперечку про право на володіння нерухомістю. (Відео Reuters)