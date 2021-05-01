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01 травня 2021, Київ 19:08
Новини | Міжнародні

У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

Церемонію відвідали близько 2500 прочан з 11 країн

У Єрусалимі 1 травня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа.

Церемонію відвідали близько 2500 прочан з 11 країн. Її учасники мали надати свідоцтво про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус.

Цього року прочан було більше, ніж минулого, та менше, ніж у допандемійний період.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що Православна церква України повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень.

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