У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

У Єрусалимі 1 травня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа.

Церемонію відвідали близько 2500 прочан з 11 країн. Її учасники мали надати свідоцтво про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус.

Цього року прочан було більше, ніж минулого, та менше, ніж у допандемійний період.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що Православна церква України повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень.