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01 травня 2021, Київ 14:30
Політика

Великдень без перемир’я. Путін прагне цілком іншого

Під час акції з вимогою до влади не йти на поступки Кремлю у протистоянні України з Росією. Київ, 6 жовтня 2019 року
(Рубрика «Точка зору»)

Напередодні великодніх свят в Києві визнали, що домовленостей про перемир’я досягти не вдалося. І головна причина – прагнення Росії домогтися укладення таких домовленостей між Україною і так званими «народними республіками». Що, зрозуміло, Київ схвалити не може. Для України сторона конфлікту – Росія і її роль окупанта кількох районів Донецької та Луганської областей зафіксована законодавчо. Про яке перемир’я з ОРДЛО у цьому випадку може йти мова?

Але у російської делегації тепер теж немає особливого вибору. Це раніше у Москві намагалися протягнути окуповані райони на переговори з владою України з чорного ходу. Але після того, як російський президент Володимир Путін під час переговорів із білоруським правителем Олександром Лукашенком заявив, що у питанні Донбасу президент України Володимир Зеленський повинен розмовляти не з ним, а з керівниками «народних республік», будь-який російський чиновник повинен відповідати цій публічній директиві.

Раніше намагалися заманити в пастки, як це було зі спробою створення «консультативної ради»

Це раніше українських учасників переговорів намагалися заманити в пастки, як це було, наприклад, зі спробою створення так званої «консультативної ради», в якій повинні були спілкуватися представники України та окупованих районів, а Росія, Франція і Німеччина мали виступати в ролі спостерігачів. І, таким чином, створювалася ґрунт для майбутніх двосторонніх прямих переговорів влади України і ОРДЛО – але так, щоб у Києві цього не помітили. Але зараз від України вимагатимуть таких прямих переговорів. А якщо в Києві не будуть погоджуватися – відмовлятися від будь-яких домовленостей.

Під час акції «Ні Мінській зраді!» проти так званої «консультативної ради». Львів, 14 березня 2020 року
Під час акції «Ні Мінській зраді!» проти так званої «консультативної ради». Львів, 14 березня 2020 року

І так буде до того моменту, поки Володимир Путін не змінить своєї позиції і не повернеться до можливості переговорів щодо Донбасу з Україною. Чи може це статися? В принципі, шанси на зміну путінської позиції існують. На цю зміну може вплинути можлива зустріч американського і російського президентів або хоча б процес підготовки до цієї зустрічі.

При цьому не потрібно всерйоз розраховувати, що, навіть якщо українсько-російські переговори про врегулювання на Донбасі відновляться, вони приведуть до успіху. Можна сподіватися тільки на саме відновлення переговорного процесу. А вже тоді з’явиться можливість домагатися нового перемир’я, обміну полоненими, відкриття нових пропускних пунктів – тобто точкових рішень, які не призведуть до закінчення конфлікту в найближчому майбутньому й до відновлення територіальної цілісності України, але можуть полегшити життя людей, що живуть у прифронтовій зоні і врятувати життя військовослужбовців.

Російська «державна таємниця»

Але поки позиція Путіна залишиться незмінною, переговорний процес у рамках ТКГ буде надійно заблокований російською стороною. І, зрозуміло, не буде ніякої зустрічі в «нормандському форматі». Уже зараз Росія намагається підірвати і цей формат. Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, наприклад, запропонував провести зустріч політичних радників глав держав «нормандського формату» за участю представників «народних республік».

Я не буду здивований, якщо Путін запропонує Макрону, Меркель і Зеленському запросити на саміт у «нормандському форматі» Пушиліна та Пасічника. І російський президент прекрасно при цьому буде розуміти, що з його пропозиціями ніхто не погодиться. Але в Кремлі зараз домагаються не згоди партнерів на переговорах. Путіну важливо продемонструвати Зеленському, що без його прямих двосторонніх контактів із керівниками маріонеткових адміністрацій Донбасу не буде ніякого припинення війни. Втім, і з цими прямими переговорами – це вже російська «державна таємниця» – припинення війни теж не буде. А буде перетворення Росії зі сторони конфлікту на посередника. Чого і домагається Кремль.

І заради досягнення цієї мети немає значення навіть великоднє перемир’я.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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