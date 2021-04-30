Арестович пояснив, чому не вдалося досягти «великоднього перемир’я»

«Великоднього перемир’я» на Донбасі не вдалося досягти через те, що пропозиції Росії містили «червоні лінії», які ніколи не перетне Україна. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«Документ, який вони запропонували, тричі містив формулювання «Україна і ОРДЛО», тобто це була спроба легітимізувати так звані «ЛНР» і «ДНР». Але вона не вийшла, тому що це є червона лінія, яку ми не будемо перетинати і жодним чином ніколи Україна не буде взаємодіяти чи офіційно визнавати ОРДЛО. Лише тільки в якості експертів за двома питаннями: особливості місцевого самоврядування і проведення виборів на Донбасі, як це написано в комплексі Мінських заходів. Це все», – сказав Арестович.

За його словами, бажання Росії – легітимізувати «ЛНР» і «ДНР».

«З 2014 року вони проводять ту саму політику. Політика в тому, щоб ми напряму перемовлялися з так званими «ЛНР» і «ДНР», аби Росія предстала перед світом ніби-то не стороною конфлікту, а лише одним з посередників, таким, як Франція і Німеччина», – зазначив Арестович.

Речник ТКГ додав, що не бачить готовності російської сторони до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Поки я не бачу з боку російської сторони готовності говорити про найголовніше: про ситуацію на Донбасі і про ситуацію в Криму. А саме це є наміром нашого президента. Росіяни готові, згідно з їхньою декларацією, обговорювати лише двосторонні відносини», – зауважив Арестович.

Тристороння контактна група не домовилася про «великоднє» перемир’я під час засідання 28 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.