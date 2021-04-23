Від оголошення перемир’я до 20 квітня в районі ООС загинули 93 військовослужбовці – Міноборони

З моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці, повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.

Збройні сили надали додатково такі дані про втрати станом на 20 квітня:

у квітні 2021 року загинули (померли) 17 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;

у березні 2021 року загинули (померли) – 13 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 9 осіб;

протягом 2021 року загинули (померли) – 49 військовослужбовців, із цієї кількості під час бойової обстановки – 29 осіб.

У Збройних Силах не уточнили, які причини загибелі (смерті) відносять до «бойової обстановки», а які – ні. Радіо Свобода готує додатковий запит, щоб з’ясувати деталі.

Наведені ЗСУ дані обмежуються періодом до 20 квітня, тож не включають ще одного загиблого, про смерть якого штаб операції Об’єднаних сил повідомив 22 квітня. Цей військовий зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям, внаслідок обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Шуми. Таким чином, фактична кількість повідомлених втрат станом на сьогодні – 94 військовослужбовці.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.