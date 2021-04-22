На Донбасі 22 квітня загинув український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 22 квітня загинув український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«З протитанкових ракетних комплексів окупанти обстріляли позиції наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України зазнав осколкового поранення, не сумісного з життям», – ідеться у вечірньому зведенні.

У цілому українські військові нарахували з початку доби сім порушень з боку російських гібридних сил.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі західної околиці Донецька і пораненні цивільного 1961 року народження.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 22 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.