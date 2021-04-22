Орієнтовно 500 тисяч людей в ОРДЛО отримали російські паспорти – Денісова

Орієнтовно близько 500 тисяч жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали російські паспорти. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За нашими підрахунками, 500 тисяч людей в ОРДЛО вже отримали російські паспорти, це величезна кількість», – зазначила омбудсмен.

Вона також вважає блокування бойовиками руху через контрольні пункти виїзду-в’їзду формою тиску.

«Це тиск на громадян, які живуть на окупованих територіях, щоб вони оформляли російські паспорти і, відповідно, віддалялися від України. В ОРДЛО заборонили українську мову – ні навчання українською немає, ні якихось інформаційних джерел. Акти цивільного стану, які оформлені українською мовою, діятимуть лише до 2023 року. І ось людина не може отримати українську пенсію, а їй кажуть: ти можеш отримувати пенсію у нас, але ти повинна оформити російський паспорт. І це сприяє їх відриву все далі і далі від України. Вже є діти, які народилися після початку війни, пішли в перший клас, вони ніколи не вчилися і не будуть вчитися українською мовою», – наголосила Денісова.

Путін у травні 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням і вимагало, щоб такі документи не визнавалися іноземними державами. Частина країн ЄС уже оголосила, що підтримує Україну, і ці документи не визнаватиме.

Володимир Путін 24 квітня 2020 року підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.

У 2019-му, за оцінкою російської влади, російські паспорти оформили понад 300 тисяч осіб, що мали реєстрацію на території ОРДЛО. Всього на непідконтрольній уряду України частині Донбасу в 2018 році, за даними фактичної влади, проживали майже 3,8 мільйона осіб.