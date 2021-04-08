Росія «буде захищати» своїх громадян, якщо військові дії на Донбасі відновляться – заступник голови адміністрації Путіна

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що в разі відновлення масштабних військових дій на Донбасі Росія буде змушена стати на захист своїх громадян.

«Сьогодні все залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, Сребрениця (місто, в якому в 1995 році в ході наступу армії боснійських сербів було розстріляно близько 8 тисяч чоловіків і хлопчиків із громади боснійських мусульман – ред.), ми, мабуть, будемо змушені стати на захист», – сказав Козак на сесії спільного проєкту Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН і групи «Інтерфакс» «Росія і світ: професійна розмова».

Він також заявив, що початок бойових дій означатиме «початок кінця України».

В Офісі президента України у відповідь на це заявили, що Київ не зацікавлений в ескалації військового протистояння. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій, але дипломатичний шлях залишається державним пріоритетом, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі агентству «Укрінформ».

«Україна цінує кожне життя своїх громадян, і тому для нас загострення ситуації на Донбасі – це дійсно серйозно. Це не риторика, не пропаганда і не дипломатичні ігри. А ось те, що Росія використовує загибель людей для чергових політичних маніпуляцій, – весь світ чітко бачить», – сказав він.

За словами Подоляка, Україну не здивувати «загрозливою риторикою з Москви».

«Для чого це їм потрібно? Дуже просто: їхня машина пропаганди працює на посилення напруження ситуації і на посилення тиску», – додав радник керівника ОП.

Цей тиск, за його словами, спрямований не тільки на Україну, а й на інших учасників «нормандського формату», і на всі ті країни, які підтримують територіальну цілісність України.

За останніми даними, жителям нині непідконтрольних уряду України територій видали вже кілька сотень тисяч паспортів Російської Федерації.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.