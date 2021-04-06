Росія почала перевіряти боєготовність військ

Контрольні перевірки боєготовності за зимовий період навчання почалися в органах військового управління, з’єднаннях і військових частинах збройних сил Росії, оголосив 6 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомило російське державне агентство ТАСС.

За повідомленням, перевірять всі види і роди військ збройних сил Росії.

За даними Міноборони Росії, протягом квітня проведуть понад чотири тисячі військових навчань різного масштабу.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.