Новою ескалацією Росія тестує Вашингтон – Кулеба

Новою ескалацією ситуації біля кордонів України Росія тестує Вашингтон, а також шле сигнал Заходу загалом і намагається залякати Київ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню Liberation, переклад якого 6 квітня наводить пресслужба МЗС України.

«Безперечно. Москва тестує Вашингтон, це одна з їхніх цілей. І я задоволений тим, як США проходять цей тест. Лише протягом минулого тижня провели розмови міністри закордонних справ наших країн, міністри оборони, керівники штабів, радник президента США з питань національної безпеки і керівник Офісу президента України, а наприкінці тижня провели розмову і президенти України і США. Вперше в історії за такий короткий проміжок часу ми мали такий насичений багаторівневий контакт між Україною із США. Крім того, дуже чіткі сигнали, які публічно пролунали від американців, безперечно, були почуті в Москві», – сказав Кулеба.

Крім того, додав він, така ескалація – це сигнал для України, спроба її залякати і зробити більш поступливою на переговорах.

«Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції у Нормандському форматі», – сказав міністр.

За його словами, це і сигнал країнам Заходу загалом, «своєрідна відповідь, зокрема і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального». «Меседж Кремля: що би ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що нині відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України», – наголосив Кулеба.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході й півдні.

1 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія переміщає збройні сили на своїй території на свій розсуд, і це «не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить ніякої загрози».

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.