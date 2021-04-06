Київ пропонує скликати екстрене позачергове засідання ТКГ – українська делегація

Українська делегація у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України повідомила, що ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі та посилення військової присутності Росії біля українського кордону.

«З моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій Збройних сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних сил України та ще 4 отримали бойові поранення і травми. Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів», – повідомила українська делегація на сторінці у фейсбуці.

Повідомляється, що голова української делегації Леонід Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі ТКГ «для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей».

На коли може бути скликане таке екстрене засідання не повідомляється.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму». Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії. Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.

З 2014 року після російської окупації Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».