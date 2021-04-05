«ЗСУ зайдуть у Донецьк так швидко, що Росія не встигне допомогти». Чого зараз бояться російські гібридні сили

Поки Україна та НАТО констатують ескалацію з російського боку, основною темою обговорення всіх проросійських інформаційних ресурсів, що працюють на непідконтрольній частині Донбасу, став наступ України. Саме це, а не падаючий рівень життя, епідеміологічна ситуація, закриті КПВВ, чи дефіцит ліків обговорюють також і російські ЗМІ, коли торкаються теми ОРДЛО. У них моделюється хід нападу з боку ЗСУ та воєнно-політичні цілі, які він може переслідувати. Радіо Донбас.Реалії розглядає, чого саме бояться російські гібридні сили.

Вже два місяці місцеві гібридні адміністрації готують жителів ОРДЛО до можливого нападу з боку України. На підтвердження цього російські інформаційні ресурси демонструють пересування української воєнної техніки, співпрацю України із західними партнерами у оборонній сфері, та поставки техніки й озброєння з інших країн. Своєрідним мемом, що постійно згадується останнім часом, став турецький безпілотний комплекс Bayraktar.

Основним напрямком прогнозованого росіянами українського наступу раніше називався південний напрямок у бік непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону. Пояснювалося це низькою урбанізацією цієї частини ОРДЛО та великими не заселеними відкритими ділянками місцевості.

Але останніми днями прогнозування представників гібридних російських сил дещо змінилося. Тепер їхня версія полягає у тому, що ЗСУ підуть на Донецьк та Луганськ «в лоб», аби закріпитися за міську забудову. Причому відбудеться це швидко, так, що Росія не встигне зреагувати.

Один з перших ватажків незаконних збройних формувань на Донбасі, громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрєлков) у кількох інтерв’ю на початку квітня 2021 року висловив думку, що Збройні сили України мають на меті штурм Донецька та Горлівки, щоб тим самим нав’язати міські бої як гібридним силам Росії на Донбасі так і можливому «підкріпленню» з самої Росії.

Незважаючи на те, що сам Гіркін (Стрєлков) висловлює явно опозиційні погляди як політиці Кремля на Донбасі, так і нинішньому гібридному керівництву ОРДЛО, йому вторить один з так званих заступників «міністра інформації ДНР», бойовик цього збройного формування Данило Безсонов.

Безсонов теж поширює версію про те, що ЗСУ нібито мають на меті прорив у великі міста на непідконтрольній території. Але, на відміну від Гіркіна, він вважає, що окрім Донецька, це буде і Луганськ. Про це він пише і у своєму телеграм-каналі. Також він припускає, що міста будуть брати у оточення.

Окрім того, Безсонов розповідає, що Україна застосує у наступі добре озброєні та вмотивовані добровольчі підрозділи, що складаються з «українських націоналістів».

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляє, що стягує війська та готується до агресії саме Росія.

«Під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад 2021» Росія стягує зі всієї території РФ батальйонні тактичні групи на схід нашої держави, до східних кордонів України. Крім тих 28 батальйонних тактичних груп, які сьогодні вже декілька років розташовані біля наших східних кордонів, ми орієнтовно нараховуємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп», – заявив він.

«Росія сама нагнітає ситуацію, удає, що це не вона стягує війська та загрожує якоюсь силовою дією. Я думаю, що від Росії можна чекати всього», – прокоментував це голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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