Бойовики блокують більшість пунктів пропуску на Донбасі – ДПСУ

Станом на 3 квітня, усі КПВВ на Донбасі відкриті, вони функціонують щоденно з 8:00 до 16:00. Про це повідомили у Державній служба з надзвичайних ситуацій.

«Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорах заблокований з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ щоденний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю», – заявили прикордонники.

У ДПСУ повідомили, що на КПВВ «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 30 відсотків. Упродовж тижня його перетнули: у напрямку окупованих територій – 5 482 людини, на контрольовану територію – 4 671.

Через «Новотроїцьке» у напрямку окупованих територій прослідували 239 осіб, у зворотньому – 267.

Через КПВВ «Щастя» проїхало два вантажних автомобілі від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для потреб мешканців тимчасово окупованих територій України доправлено медикаменти. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 3 тонни.

«Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 20 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію», – заявили у ДПСУ.

У ДПСУ нагадали, що на КПВВ діють карантинні обмеження, тому обов’язковим лишається температурний скринінг, а на території пункту пропуску треба носити захисну маску та дотримуватися соціальної дистанції.