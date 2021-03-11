COVID-19 зменшив частоту перетинів лінії розмежування на 96% – ООН

Пандемія COVID-19 та обмеження, пов’язані з нею, «лягли тягарем» на цивільних, яким доводиться перетинати лінію розмежування на Донбасі. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, презентуючи нову доповідь про ситуацію з правами людини в країні.

«Із 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року кількість перетинів лінії зіткнення в обох напрямках скоротилася на 96% у порівнянні з аналогічним періодом на рік раніше», – сказала Богнер.

Особливо від карантинних обмежень страждають особи літнього віку, які складають більшість тих, хто перетинали лінію розмежування до COVID-19.

На Донбасі працює лише два КПВВ: у Луганській області пропускний пункт «Станиця Луганська» діє щодня, у Донецькій області «Новотроїцьке» пропускає двічі на тиждень. До того ж людей зобов’язують писати заяву, що вони не повернуться назад, допоки карантинні обмеження не буде знято, каже Матільда Богнер.

«У результаті багато людей вважають за краще в’їжджати на контрольовану урядом територію через Російську Федерацію, що наражає їх на додаткові ризики для здоров’я, труднощі і витрати, а також на адміністративну відповідальність, зокрема, штрафи, з боку українського уряду», – додала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україн

Моніторинг здійснювався в період з 1 серпня 2020 по 31 січня 2021 року. Він охоплює 91 виїзд на місце спостереження, сім відвідувань місць тримання під вартою, стеження за 56 судовими засіданнями і 37 зібраннями, а також 1108 інтерв'ю з жертвами і свідками порушень прав людини.