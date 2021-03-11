Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 10 березня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу біля Старогнатівки було важко поранено українського військового. Йому надали медичну допомогу та врятувати життя не змогли, зазначили у штабі.

Від початку доби обстрілів не зафіксовано.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ, внаслідок чого було вбито одного бойовика.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.