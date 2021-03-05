За два місяці в ході бойових дій на Донбасі загинули 11 військових – ЗСУ

11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі від початку року і до 1 березня, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових. Такі дані навели Збройні сили України у відповідь на запит Радіо Свобода.

За час дії перемир’я, що набрало чинності 27 липня, загинули 15 військових, 58 – поранені. Небойових втрат у цей же період – 47, повідомляють ЗСУ. Там не уточнили, скільки з цих втрат складають загиблі, скільки – поранені.

За даними Збройних сил, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року і до 1 березня 2021 року загинули 2675 українських військових, 10 188 – було поранено внаслідок бойових дій. Кількість небойових втрат – 1 175 осіб.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.