Військовий поранений через обстріли бойовиків біля Мар’їнки – українська делегація в ТКГ

Військовослужбовець Збройних сил України був поранений 5 березня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі.

За повідомленням, це сталося поблизу Мар’їнки.

«Йому надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

У лютому кількість обстрілів на Донбасі і загиблих внаслідок них збільшилася, порівняно з попередніми місяцями, було вбито цивільного, а на Донбас «закинуті» російські снайпери, свідчить щомісячний аналіз в зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.