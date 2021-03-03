«Разрешили упреждающий огонь»: будет ли большая война на Донбассе?

(Друкуємо мовою оригіналу)

На Донбассе – весеннее обострение. Только за 1 марта в ООС сообщили об одном убитом и девятерых раненных. А гибридные силы России 3 марта вообще заявили о том, что будут стрелять по украинским позициям «на упреждение». В украинской делегации на переговорах в Минске уже выразили протест этому заявлению. Ждать ли большой войны на Донбассе?

Жителям ОРДО настойчиво советуют готовиться к войне. Если посмотреть материалы СМИ, подконтрольных оккупационным администрациям, за несколько дней, то названия говорят сами за себя: «Обострение на Донбассе. Российские добровольцы уже на чемоданах», «8 погибших защитников «ДНР». Киев готовится к наступлению?», «Украина получила 2 млрд. долларов на войну от Пентагона», «Донбассу надо готовиться к войне».

«Разрешение» на огонь

Пропагандистский ресурс 3 марта сообщил, что украинские военные выпустили 100 мин по селу на юге. Название села не сообщили. А в «Народной милиции «ДНР» заявили, что из-за якобы минометного обстрела населенного пункта Ленинское и отсутствия реакции международных наблюдателей российским гибридным формированиям «дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника».

В то же время, в пресс-службе ООС заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны гибридных сил России за сутки 2 марта.

Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах в ТКГ, расценил это как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва Минских договоренностей.

Накануне, 2 марта, в интервью телеканалу «Дом» Кравчук объяснял возросшую активность гибридных сил России на Донбассе несколькими факторами. Во-первых, это отдаление России от Европейского союза, который министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «ненадежным партнером». Во-вторых, это четкая позиция США по вопросам аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе. А в-третьих, это возросшая активность самой Украины, в том числе и введение санкций.

Россия почувствовала, что давление на нее усиливается

«Все это в целом создало такую ситуацию, когда Россия почувствовала, что давление на нее усиливается. И, естественно, в таких случаях, как показывает опыт, оппонент пытается показать, что он тоже, дескать, не дремлет, – он начинает проводить какие-то действия», – пояснил Кравчук.

Что до этого происходило в Украине

Проверка войск и перемирие, несмотря на убитых

На сайте офиса президента Украины за последние два месяца опубликовали несколько новостей о ситуации на Донбассе. Например, 3 февраля начали проверять готовность объединенных сил к выполнению задач в Донецкой и Луганской областях.

11 февраля в Авдеевке Владимир Зеленский почтил минутой молчания память застреленного снайпером гибридных сил России десантника Александра Глушко и после сказал, что Украина продолжает придерживаться режима прекращения огня: «Мы понимаем, что его хотят сепаратисты сорвать. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим им этого сделать».

14 февраля президент срочно отправил на Донбасс министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Они должны были расследовать обстоятельства гибели трех военных – капитана Александра Войтенко, старшего солдата Дмитрия Мироненко и солдата Вячеслава Алексеенко – в районе Новолуганского. А 16 февраля из-за гибели троих военных Зеленский поручил проверить минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения.

Санкции против кума Путина

2 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака: были заблокированы телеканалы «112 Україна», NewsOne та ZiK. 20 февраля санкции ввели против самого кума президента РФ Путина и его жены Оксаны Марченко. В связи с этим пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о возможной эскалации на линии соприкосновения.

2 марта Александр Завитневич, руководитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, назвал обострение на Донбассе единственным инструментом давления и влияния России на Украину. И призвал в ответ к санкциям.

«Но мы здесь не одиноки. С нами весь мир. И, я думаю, что эти действия будут оценены не только нами, а и другим миром. Это санкции, более жестокие и более продуктивные для высокопоставленных лиц из страны-агрессора», – сказал он.

Подготовка к войне – за сутки

2 марта появилась информация о том, что в парламенте намерены принять закон, который урегулирует призыв резервистов без объявления мобилизации. Александр Завитневич пояснил, что, если закон примут, то людей не станут хватать на улицах: он касается только военных с опытом боевых действий. Нормы закона позволят призвать резервистов быстро, в течение суток.

Позволит на протяжении одних суток в случае обострения ситуации на фронте оперативно привлечь резерв

«У нас есть мобилизация. Ее принимает Верховная Рада Украины. Но семь лет идет война. И должен быть инструмент, который позволит очень оперативно, на протяжении одних суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ нашего государства оперативно привлечь тот резерв, который уже есть», – объяснил Александр Завитневич.

В ТКГ – тупик

2 марта состоялось уже 150-е заседание ТКГ в рабочих подгруппах. Как сообщили в украинской делегации, договориться не удалось: российская сторона продолжает настаивать на статусе посредника в переговорах, не хочет разблокировать работу КПВВ.

Заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований

«Российская делегация пытается подчинить все вопросы… свое политической цели – заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта», – рассказали в украинской делегации и добавили, что Россия идет по пути дальнейшей международной изоляции.

Антироссийские санкции останутся – президент Европейского совета

2 марта во время посещения КПВВ «Счастье» в Луганской области Шарль Мишель, президент Европейского совета, обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений, потребовал от нее обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ на все неподконтрольные Украине территории и призвал вернуть представителей в СЦКК.

Наши экономические санкции против России останутся

«К сожалению, Россия не отобразила тех позитивных шагов, которые сделал Украина для внедрения Минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия есть частью этого конфликта, а не посредником», – заявил европейский чиновник.

Игры в перемирие закончены – Золкина

Заявление гибридных сил России о том, что можно вести упреждающий огонь по украинским позициям означает, что Россия вышла из перемирия. Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщила Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

По мнению Золкиной, Россия дала согласие на режим тишины в обмен на политические уступки от Украины. Украина сразу же не пошла на уступки – и в итоге получила тупик в ТКГ и в Нормандском формате. Ценность перемирия, убеждена Мария Золкина, исчезла для Российской Федерации, и его окончание было лишь вопросом времени.

Это официальный ответ Москвы о том, что игры в перемирие закончены

«Само перемирие трактовалось Россией как соглашение между Украиной и самопровозглашенными республиками. Она никогда не признавала своей ответственности за соблюдение этого перемирия. То, что они заявляют о том, что позволяют себе открывать огонь без предупреждения на упреждение, – это, в общем то, официальный ответ Москвы о том, что игры в перемирие закончены», – анализирует события на Донбассе Мария Золкина.

По мнению аналитика, Россию подтолкнули к таким заявлениям и санкции против Виктора Медведчука, его семьи и соратника.

Это точка во всей предыдущей тактике Владимира Зеленского в попытках договориться с Российской Федерацией.

«Это (санкции против Медведчука – ред.) жесткий политический и дипломатический шаг. Это, фактически, точка во всей предыдущей тактике Владимира Зеленского в попытках договориться с Российской Федерацией. Эти санкции стали возможными именно благодаря тому, что Зеленский попал в дипломатический тупик: нет широких уступок со стороны Украины, значит, нет компромисса с Россией. И терять под конец 2020 года стало уже нечего», – сообщила аналитик.

В этой ситуации, считает Золкина, надо ожидать возврата к боевым действиям. Но не такого масштаба, как это было 6 или 7 лет назад. Скорее всего, это будет горячая позиционная война.

А вот прямых переговоров с оккупационными администрациями, чего все время добивается Россия, уже не будет. По мнению Золкиной, риск был еще год назад в виде идеи Консультативного совета. А сейчас даже в проекте закона о переходном периоде, подчеркивает аналитик, речь идет о демонтаже самопровозглашенных учреждений и органов.

Не стоит, по мнению Марии Золкиной, ожидать более жестких антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Она считает, что для Европы ситуация на востоке Украины стала понятной. И факта невыполнения Россией Минских договоренностей уже недостаточно для ужесточения санкций.

Какого-то серьезного дальнейшего давления на сегодняшний день не предусмотрено

«В Европейском союзе установилось определенное равновесие: санкции, введенные в период 2014-2015 годов, автоматически продлеваются. Нет риска, что они будут упразднены или облегчены. – рассказывает Мария Золкина и добавляет: – Но за стеной автоматического их продления был определенны негласный консенсус в Европейском союзе: какого-то серьезного дальнейшего давления на сегодняшний день не предусмотрено. Ясно, что Европейский союз вводит сейчас санкции против Российской Федерации, но не за то, что происходит на Донбассе, и не ограничения прав человека в Крыму, например, – а за ситуацию с Навальным».

Жесткие санкции может повлечь за собой, считает аналитик, обострение с прорывами или наступлениями, с доказательствами участия регулярных войск Российской Федерации в боях на Донбассе. Но такого, говорит Мария Золкина, ожидать не приходится.

Россия принуждает к прямому диалогу с ОРДЛО – Игар Тышкевич

Ситуация на сегодня патовая: Украина убедилась, что Россия не хочет выполнять Минские договоренности, или хочет, но по своему сценарию. С другой стороны, пока нет другого формата переговоров. Игар Тышкевич, эксперт «Украинского института будущего», говорит, что Россия на Донбассе уже неоднократно создавал ограниченные эскалации боевых действий: и чтобы спровоцировать Украину на неадекватную реакцию, и чтобы показать, что про упреждающий огонь сейчас говорят российские гибридные силы. А сама Россия – молчит.

Россия будет создавать условия для того, чтобы Украина начала прямой диалог с боевиками

«Россия будет создавать всяческие условия для того, чтобы Украина начала хоть какой-то прямой диалог с боевиками. В таком случае она выходит за рамки формулы урегулирования и становится одним из посредников», – считает Игар Тышкевич.

По мнению Игара Тышкевича, украинское правительство достаточно спокойно реагирует на подобные ситуации и не меняет позиции: переговоры надо вести только с Россией, а не с представителями оккупационных администраций.

А вот к санкциям, говорит Тышкевич, Россия уже привыкла. По его мнению, ущерб от европейских ограничений для нее незначительный, а у США своя санкционная логика, и она не слишком привязана к событиям на Донбассе.

Эксперт прогнозирует, что большой войны на Донбассе не будет, но возможны локальные эскалации с увеличением количества обстрелов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).