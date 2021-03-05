У Німеччині винесли вирок за порушення санкцій ЄС через Крим та Донбас

У четвер, 4 березня, земельний суд Гамбурга засудив до трьох років і дев’яти місяців позбавлення волі 41-річного підприємця, фірма якого, як стверджує слідство, нелегально експортувала в Росію техніку, придатну для виробництва ракет. Це є порушенням санкцій Європейського союзу проти Росії, запроваджених через окупацію Криму та агресію на Донбасі.

Як повідомляє DW, судді визнали доведеним, що глава фірми порушив санкції ЄС у семи випадках з 2015 по 2018 роки. Його 40-річний спільник двічі сприяв йому в налагодженні контактів і отримав за дані послуги винагороду, повідомив представник суду.

Видання пише, що компанія продавала російській оборонній компанії металообробні верстати, які, в тому числі можуть використовуватися в програмах військового ракетобудування, що є порушенням санкцій ЄС, за допомогою яких європейські країни прагнуть запобігти експорту військових технологій до Росії.

Слідство з’ясувало, що бізнес вівся через російського підприємця, який закуповував за кордоном оборонну продукцію для своєї країни. Проміжним закупівельником при цьому виступала цивільна компанія, але в підсумку верстати поставляли оборонному підприємству. При цьому суд визнав недоведеним, що обвинувачені свідомо співпрацювали з російськими спецслужбами.

Фірма повинна виплатити державі весь валовий прибуток у розмірі 7,9 мільйона євро, отриманий від цих угод, постановив суд. Крім того, засуджений за пособництво повинен перерахувати державі отриману ним винагороду у розмірі 184 тисячі євро, і виплатити додатковий штраф у розмірі 150 тисяч євро.

Коментарі засуджених фігурантів справи німецькі ЗМІ не наводять.

У 2014 році ЄС запровадив проти Росії санкції через порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції стосуються всього 177 фізичних та 48 юридичних осіб, які Євросоюз вважає причетними до порушення територіальної цілісності України. Йдеться про замороження активів в рамках Євросоюзу і заборону на в’їзд до ЄС. Ці санкції діють до 15 березня 2021 року.

Обмежувальні заходи ЄС стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів Росії і включають в себе обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для низки російських фінансових установ, експортну і імпортну заборона на торгівлю зброєю і низку інших заходів.