Українські правозахисники вимагають запровадити санкції щодо Росії за вирок кримчанину Приходьку

Низка правозахисних організацій України закликали запровадити санкції проти Росії за ув’язнення кримського активіста Олега Приходька. Заяву підписали 14 організацій.

Правозахисники закликають міжнародні організації посилити тиск на Росію та застосувати персональні санкції проти причетних до переслідування активістів чиновників.

Правозахисники наполягають, що Приходька засудили за сфабрикованою справою.

«Фактичних доказів скоєння «злочину» так і не було наведено слідством, що відповідає практиці ФСБ переслідування кримчан з політичних мотивів», – мовиться у повідомленні.

Представники правозахисних організацій вважають, що справжньою причиною переслідування українця є його публічна незгода з окупацією Криму, яку він неодноразово озвучував в ЗМІ і в спілкуванні з представниками підконтрольної Росії влади Криму.

У зв’язку з цим вони вимагають від російської влади:

негайно звільнити Олега Приходька та всіх політичних в’язнів, які утримуються в місцях несвободи на території АР Крим та міста Севастополя або Росії;

припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів;

негайно припинити використання так званого антитерористичного та антиекстремістського законодавства Росії на окупованій території Криму.

Крім того, правозахисники звернулися до міжнародних організацій і урядів держав з проханням, зокрема, «засудити дії Росії щодо переслідування українських активістів в Криму, посилити секторальні санкції проти Росії за порушення прав людини і військові злочини на території півострова», а також «запровадити персональні санкції проти посадових осіб Криму і Росії», причетних до переслідування Приходька та інших активістів.

Правозахисні організації закликали владу і правоохоронні органи України «забезпечити ефективне розслідування фактів незаконного позбавлення волі і переслідування Приходька та інших фактів порушень прав людини у Криму».

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька винним в «зберіганні вибухівки та підготовці до теракту» і присудив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі. Приходька також оштрафовано на 110 тисяч рублів.

Дебати у цій справі закінчилися минулого тижня. Приходько виступив з «останнім словом» і заявив, що свою провину не визнає.

Російський прокурор вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу.

Олега Приходька затримали в жовтні 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.