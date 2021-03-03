МЗС України висловило протест через вирок кримському активісту Приходьку

Міністерство закордонних справ України висловило протест через засудження в Росії активіста з Криму Олега Приходька.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із безпідставним політично вмотивованим рішенням Південного окружного військового суду у м. Ростов-на-Дону (РФ) від 3 березня 2021 року про засудження громадянина України Олега Приходька за сфабрикованими звинуваченнями в «підготовці терористичного акту, виготовленні і незаконному зберіганні вибухових речовин», – йдеться в повідомленні пресслужби МЗС у середу.

В міністерстві зазначили, що Росія має скасувати неправомірне рішення суду і негайно звільнити Олега Приходька, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

«Російські окупанти в Криму системно продовжують репресивну політику щодо громадян України. Справа проти Олега Приходька має всі ознаки політично вмотивованої. Адвокат Олега неодноразово звертав увагу т.зв. «суду» на численні процедурні порушення під час досудового слідства, а також на повне несприйняття «суддями» наданих захистом обґрунтованих свідчень про непричетність українця до інкримінованих діянь. Сьогоднішній вирок – це черговий вияв системної політики залякування усіх, хто виступає проти окупації Криму», – зазначила з цього приводу перша заступниця міністра Еміне Джапарова.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька винним в «зберіганні вибухівки та підготовці до теракту» і присудив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі. Приходька також оштрафовано на 110 тисяч рублів.

Дебати у цій справі закінчилися минулого тижня. Приходько виступив з «останнім словом» і заявив, що свою провину не визнає.

Російський прокурор вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу.

Олега Приходька затримали в жовтні 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.