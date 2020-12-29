Суд у Росії залишив під арештом кримчанина Олега Приходька – адвокат

Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив під арештом проукраїнського активіста з анексованого Криму Олега Приходька, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Назім Шейхмамбетов.

Таким чином, активіст буде перебувати в СІЗО російського Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.

«Ми звернули увагу, що Олег Аркадійович – літня людина, й утримання в слідчому ізоляторі, з огляду на епідеміологічну ситуацію, порушить його права. Однак суд залишив ухвалу Південного військового окружного суду в силі», – розповів адвокат.

За словами Шейхмамбетова, Приходько розповів, що його перевели в іншу камеру, де утримують зі ще двома людьми.

«Скарг на умови утримання і стан здоров’я немає. Олег Аркадійович трохи застудився, але медсанчастина ізолятора надає йому необхідну медичну допомогу», – додав Шейхмамбетов.

Раніше російський прокурор попросив для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу.

Олега Приходька затримали в жовтні 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

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Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Активіст усі звинувачення відкидає.