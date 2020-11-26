Стан здоров'я «в’язня Кремля» Олега Приходька: як добитися медичної допомоги у російському СІЗО

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії забезпечити належний медичний догляд проукраїнському активісту з Криму Олегу Приходьку, який перебуває в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Затриманому в жовтні 2019 року кримчанину Олегу Приходьку російські силовики інкримінують підготовку вибуху в підконтрольній Росії адміністрації міста Саки.

Пізніше Приходька звинуватили ще в незаконному придбанні вибухових речовин і плануванні теракту в будівлі генконсульства Росії у Львові.

Сам підсудний провину не визнає.

У СІЗО Ростова-на-Дону, куди Олега Приходька вивезли для участі в засіданнях, він застудився і, за словами родичів, зараз відчуває сильний біль у вусі. Окрім того, у Приходька діагностована низка інших хронічних захворювань. Про неналежний стан надання медичної допомоги українським «в’язням Кремля» у російських СІЗО та колоніях говорили в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму зверненні до російської влади з приводу українського громадянина Олега Приходька послалася на міжнародне право:

«Нашому співвітчизнику, який має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору, керівництво СІЗО не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08. 1955, схвалених Економічною та соціальною радою ООН... Звертаюся до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України Олега Приходька, зокрема, терміново провести кваліфікований медичний огляд, забезпечити належні умови утримання відповідно до Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з ув'язненими».

Суд чи судилище

Чергове засідання суду в російському Ростові-на-Дону відбулося 24 листопада.

Адвокат Олега Приходька Назім Шейхмамбетов розповів Крим.Реалії про перебіг процесу та стан здоров'я ув'язненого кримчанина.

Є залишкові явища, але серйозних наслідків для здоров'я, на щастя, немає

‒ З боку звинувачення одним з основних доказів підготовки терактів вважається якесь СМС-листування. Олег Приходько стверджує, що телефон, який фігурує в ньому, йому не належав, тому ми запросили у стільникового оператора відомості про місце перебування цього абонента. Окрім того, надійшла відповідь від МВС Криму на запитання: на кого номер був зареєстрований. Як з'ясувалося, такого паспорта й такої особи не існує. Ось такі дивні речі в цьому процесі.

Щодо стану здоров'я Олега Приходька, загострення у нього вже минуло.

Співробітники медсанчастини СІЗО в Ростові-на-Дону зробили уколи й дали йому вушні краплі. Наразі є залишкові явища, але серйозних наслідків для здоров'я, на щастя, немає. Я вважаю, що нам усе це вдалося, завдяки злагодженій роботі захисту, родичів та омбудсмена. Зараз стан здоров'я Олега Приходька задовільний.

Дружина підсудного Любов Приходько пояснює, що без медичної допомоги її чоловік просто не міг повноцінно брати участь у процесі.

Зараз ніби все налагодилося. Дух у нього бойовий, він бореться! Олег не визнає своєї провини

‒ В Олега одне вухо зовсім глухе, на другому почалося запалення. Ми дізналися, що він нічого не чує й не може брати участь у засіданнях. Тоді ми підняли резонанс, і йому почали робити уколи антибіотиків. Навіть 17 листопада він нічого не чув, а 24 листопада ‒ вже більш-менш. Ми постійно передаємо медикаменти, тому що в Олега є різні хронічні захворювання, ще з часів, коли він був на волі. Щоправда, раз у раз виникали конфліктні ситуації: то ліки не передають, то губиться посилка. Зараз ніби все налагодилося. Дух у нього бойовий, він бореться! Олег не визнає своєї провини ‒ він не фашист, не терорист, він жодних вибухів не планував. Усе це незаконно і сфальсифіковано ‒ це наша позиція.

За словами Любові Приходько, родичам спочатку взагалі відмовляли в побаченнях, проте потім захисту вдалося організувати зустріч Олега Приходька з донькою.

‒ Потім побачення схвалили мені, але зараз епідемія коронавірусу, тому будь-які передачі й побачення взагалі заборонені. На суд нам потрапити вдалося. Олег завжди запитує, що там відбувається в зовнішньому світі, цікавиться подіями, але спілкування, звичайно, складне через проблеми зі слухом.

Аналітик правозахисного центру «Меморіал» Дар'я Костроміна вважає, що російська пенітенціарна система взагалі не ставить собі за мету підтримувати здоров'я ув'язнених ‒ іноді навіть навпаки.

Загалом співробітники колоній роблять усе можливе, тільки щоб не надавати допомогу

‒ У багатьох на слуху випадок Сергія Мохнаткіна, який отримав у колонії компресійний перелом хребта й після звільнення декілька місяців провів у лікарнях на операціях. У підсумку він помер. Окрім того, у 2016 році в Нижньому Новгороді сфабрикували справу «про вербування терористів» проти 70-річного чоловіка. Уже після вироку, під час апеляції йому паралізувало нижню частину тіла, проте, навіть незважаючи на це, вирок залишили чинним, його відправили на етап. У колонії чоловік помер. Є оптимістичніші історії: інший нижньогородець переніс у колонії інсульт, і через пів року родичі неймовірними зусиллями домоглися звільнення. Зараз він заново вчиться ходити. Загалом співробітники колоній роблять усе можливе, тільки щоб не надавати допомогу, вигадують безліч виправдань: мовляв, треба отримати погодження слідчого тощо.

Дар'я Костроміна зазначає, що іноді адміністрація колонії пропонує родичам самостійно домовлятися з лікарнею щодо надання допомоги, а там відсилають за узгодженням назад до адміністрації колонії.

‒ Це нескінченне коло. Розірвати його може тільки розголос, якщо в арештанта є така можливість. Звернення до різних інстанцій також можуть допомогти, але треба бути готовими до того, що не все подіє і не відразу. Олег Приходько ‒ громадянин України, у нього є омбудсмен і дипломатичні працівники, які готові захищати його інтереси. У багатьох людей всього цього немає, про них мало відомо публіці, тому з розголосом виходить складно. Іноді на підставі хвороб ув'язненого вдається домогтися його звільнення.

Відразу після затримання Олега Приходька в жовтні 2019 року прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується на материковій Україні, почала кримінальне провадження через арешт активіста. Як вважають у відомстві, це є частиною політики Росії з переслідування «проукраїнськи налаштованого населення півострова».

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