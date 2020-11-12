У кримчанина Приходька погіршився слух у російському СІЗО – адвокат

Адвокат Сергій Легостов відвідав у СІЗО російського Ростова-на-Дону заарештованого проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька, якого звинувачують в підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. Адвокат розповів громадському об’єднанню «Кримська солідарність», що у Приходька погіршився стан здоров’я.

«Побачення відбулося через скло за допомогою телефонного зв’язку. Після застуди з’явилося ускладнення – проблеми зі слухом. Йому призначені антибіотики, але поліпшень не спостерігається. Відносини з адміністрацією СІЗО у нього нейтральні», – повідомив Легостов.

Раніше інший адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов повідомив, що його підзахисного помістили в камеру з пацюками.

16 січня повідомлялося, що Приходькові висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». Також йому висунули ще один епізод звинувачення – планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Активіст усі звинувачення відкидає.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.