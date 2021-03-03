Росія: кримчанина Приходька засудили до 5 років колонії суворого режиму

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону визнав проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька винним в «зберіганні вибухівки та підготовці до теракту» і присудив йому 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першим роком в тюрмі. Про це повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність», представники якого були на засіданні суду.

У суді також підтвердили дану інформацію.

Приходька також оштрафовано на 110 тисяч рублів.

Дебати у цій справі закінчилися минулого тижня. Приходько виступив з «останнім словом» і заявив, що свою провину не визнає.

Російський прокурор вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу.

Олега Приходька затримали в жовтні 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Читайте також: Російські силовики помістили активіста Приходька у камеру з пацюками – адвокат

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.