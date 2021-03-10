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10 березня 2021, Київ 20:35
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення режиму тиші з початку доби – штаб ООС

Колишнє курортне селище Широкине на півдні Донецької області

У зоні бойових дій на Донбасі російські гібридні сили з початку доби 10 березня чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб ООС.

Українські військові не відкривали вогонь у відповідь, втрат серед них немає, йдеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили у веденні вогню на північ від Донецька та на Приазов’ї.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про поранення одного з бойовиків унаслідок обстрілу з боку Збройних сил України.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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