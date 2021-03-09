«Це біль, який шукав свій вихід» – художник-переселенець про виставку «За межею»

Згорблений чоловік несе на спині наплічник з важким скарбом. Терикони, шахтний копер, стадіон, радіовежа… Він несе за плечима своє місто. Він несе Донецьк. Це картина Сергія Ткаченка «Переселенець», в якій художник показав біль тих, хто був змушений покинути рідне місто. Цю та два десятки інших робіт автора можна побачити у Києві на виставці «За межею».

Ідея зробити виставку, присвячену проблемам переселенців, була давно, але чекала свого часу, каже Сергій Ткаченко. Відкриття на початку березня невипадкове – для більшості донеччан це час, коли місто перебувало в боротьбі між українським спротивом та проросійськими погромами.

Ми колись повернемося і окуповані території будуть звільнені

«Це має певний символізм, бо 5 березня зароджувався певний громадський спротив Донбасу. Кожен рік ми подумки повертаємося до цих дат, і ми б дуже хотіли, щоб той спротив не забувався, бо він дає надію на те, що ми колись повернемося, і окуповані території будуть звільнені», - розповідає художник.

Сергій зізнається, що до війни тридцять років не брав до рук пензля, хоча і вчився свого часу в художній школі. Але те життя не вимагало якоїсь додаткової творчості. Лише після вимушеного переїзду з Донецька до Києва схотілося знову малювати, щоб було де вилити свій біль по втраті дому.

«У мене все починалося, як бажання позбутися психологічної травми після 2014 року, коли ми з родиною переїхали до Києва. Далі заняття живописом захопило і вилилося в щось серйозне. І тема переселенців на Донбасі стала ключовою в цьому процесі, бо це біль, який шукав свій вихід. Творчість стала джерелом виходу цього болю. Потім назбиралася якась кількість робіт, що була присвячена Донецьку та переселенцям», – каже Ткаченко.

За його словами, виставка складається з трьох компонентів: привернення уваги до війни на Донбасі, проблеми переселенців та приклад того, як за допомогою творчості можна позбавитися психологічної травми й знайти вихід з болю.

«Малювати безвихідь – не варіант. Хочеться показати, що все переходить через біль, але дає надію на краще майбутнє. Цього не можна втрачати», – каже Ткаченко і додає, що сподівається, що колись ця виставка потрапить і до звільненого Донецька. «Ці художні продукти – це частина історичної пам’яті, яку неможливо підробити. Я думаю, що люди будуть дивитися на ці картини і розуміти, який шлях вони пройшли, щоб отримати своє бажане повернення додому. Впевнений, що тоді б яскравих барв на картинах було більше».

Побачити виставку «За межею» можна до кінця березня в київському торгівельному центрі Gorodok Gallery у ART HUB Mozhlyvist по вівторках та четвергах з 14 до 20 години. Вхід вільний.

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