Росії набридло гратися в «перемир'я», проросійські «качають» Слов'янськ: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

180 обстрілів – тобто найбільше з моменту початку «перемир'я» 27-го липня 2020-го року: цей та інші антирекорди ми зібрали в традиційному щомісячному аналізі стану справ на фронті за лютий. У березні ситуація на фронті продовжила погіршуватись, і вже 3-го числа бойовики заявили, що будуть стріляти по українських позиціях «на випередження». Росія дає зрозуміти, що «ігри в перемир'я закінчено» і на Україну чекає гаряча позиційна війна, констатують опитані нами експерти. Про це, зокрема, свідчать і перекидання бойовиками танків до залишків донецького аеропорту – ближче, аніж дозволено умовами «перемир'я».

Помітило концентрацію російських військ на окупованому Донбасі та уздовж українсько-російського кордону і Міноборони: серед озброєння, яке там накопичується, і російські ракетні комплекси «Іскандер», що радіусом ураження, очевидно, покривають усю територію України. Чи наважиться Москва повторити авантюру семирічної давнини проти України і таки спробувати захопити Київ чи «відкусити» південні області?

«Вони маскують роботу снайперів під роботу кулемета»: чому снайпери бойовиків такі ефективні проти бійців ЗСУ (за цей рік загинули аж п'ятеро солдат, за минулий – одинадцять), скільки у складі проросійських угруповань саме кадрових російських снайперів, чим вони озброєні – та, найголовніше, чим відповідає українська армія (тут в українців є привід для гордощів) – ми розпитали у самих військових на «передку».

Україна опинился «на розтяжці» через питання Донбасу, і їй доведеться звикати до провокуючого вогню, якщо не готова йти на прямі перемови із угрупованнями –​ констатує письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв в інтерв'ю через рік після звільнення з полону.

Голова Европейської ради Шарль Мішель відвідав лінію зіткнення на Донбасі разом із Володимиром Зеленським та пообіцяв допомогу з боку ЄС для відновлення економіки прифронтового регіону.

У підконтрольному Україні Слов'янську – політична криза через чутки про введення «військово-цивільної адміністрації» у місті, що їх розповсюджує депутатська більшість у міськраді ОПЗЖ, «Нашого краю» та «Партії миру і розвитку». Самі вони бойкотують засідання у міськраді, через що місцева влада паралізована. Ще в одному вільному місті Донбасу – Покровську – 28 березня відбудуться довибори у Верховну Раду: аналізуємо кандидатів і відповідаємо на питання, чому серед них так багато киян, які, вочевидь, не дуже в курсі проблем регіону.

Наостанок зазирнемо за лаштунки життя по той бік лінії фронту: наші кореспонденти прогулялися по Докучаєвську (містечку, що за Мінськими угодами має контролюватися Україною, але його досі утримують бойовики), та першим стадіоном легендарного «Шахтаря» (що був домівкою ще для «Вугільника» та «Стаханівця» – дідуся та батька сучасного клубу).

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