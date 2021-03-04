Докучаевск – один из тех населенных пунктов (наряду с самым известным, Дебальцево), которые, согласно Минским соглашениям должны вроде бы быть подконтрольны Украине, но по факту – нет. Как он выглядит сейчас? Прогуляемся по городу вместе с Радио Донбасс.Реалии.

Докучаевск был захвачен российскими группировками лишь в январе 2015-го, затем были жестокие бои за Дебальцево и, как результат – подписание второго «Минска», который фиксировал линию разграничения по состоянию на сентябрь 2014 года. Тогда оба этих города находились по украинскую сторону фронта. Но группировка «ДНР» из них так и не ушла. Теперь Докучаевск заполнен символикой «русского мира», а программа школ здесь и, например, в подконтрольной украинскому правительству Волновахе, до которой каких-то 20 километров, – это два разных мира.

Докучаевское градообразующее предприятие – флюсо-доломитный комбинат. Здесь карьерным методом добывают минерал доломит, который используют для производства флюсов – добавок, снижающих температуру плавления руды в металлургии. Поэтому и терриконы тут необычные для Донбасса – известняковые. Комбинат работает и сегодня – в составе компании беглого украинского олигарха Сергея Курченко «Внешторгсервис» – правда, с постоянным долгами по зарплате.

Василий Докучаев, именем которого с 1950-х годов называется город (раньше – пгт Еленовские карьеры) был геологом и почвоведом, и родился довольно далеко отсюда – под российским Смоленском, а преподавал в Петербурге и польских Пулавах. В этих краях Докучаев работал с экспедициями – описывал почвы и разрабатывал механизмы их защиты.

В советское время Докучаевск входил в состав Волновахского района, а с 1992 года перешел в областное подчинение. В 90-е Волноваха приблизительно сравнялась с Докучаевском по размерам и населению, а сегодня осталась на подконтрольной Киеву стороне, превратившись в узловой город для едущих на Донбасс: одни отсюда направляются на КПВВ Новотроицкое, чтобы перейти на оккупированную территорию; другие едут в приазовскую столицу Мариуполь, а то и на азовские курорты – Урзуф, Ялту, Белосарайскую косу. Жители Донецка, чтобы выбраться на свободную часть страны, добираются на ближайший к Докучаевску КПВВ Еленовка со своей стороны.

Стадион «Авангард» и находящийся рядом спорткомплекс «Доломит» – островки жизни в Докучаевске, ведь кроме них здесь просто не было бы чем заняться. В «Доломите» работает детско-юношеская спортивная школа: заведение с историей и, пожалуй, единственный повод для попадания города в новости каналов группировки «ДНР» – местные спортсмены побеждают на «республиканских» состязаниях, иногда ездят в Россию (единственные доступные для ОРДЛО международные соревнования) и проводят собственный спортивный турнир по греко-римской борьбе.

Можно еще посетить вот такой Свято-Владимирский храм – конечно, церкви Московского патриархата (но все еще УПЦ, ведь все церкви на оккупированной территории числятся в Донецкой епархии Украинской православной церкви):

Но есть в Докучаевске и причина, по которой сюда стремятся и из других населенных пунктов области, даже из Донецка – и едут просто погулять. Это Докучаевский зоосад, большое развлечение для городка вроде этого.

Зоопарк в нулевых создали работники флюсо-доломитного комбината, а животных им дарили бизнесмены, местные и иностранные политики, и даже Киевский зоопарк. Судя по сообщениям подконтрольных России СМИ, дарят и сейчас (есть, к примеру, питон от бывшего главаря группировки и ныне покойного Александра Захарченко).

При зоопарке есть Музей карьерной техники: вагонетки, бульдозеры, станки (даже раритетные, например, «Пролетарская свобода» 1939-го года выпуска), огромные подшипники и даже такой ракетный двигатель:

До войны в Докучаевске жили приблизительно 24 тысячи человек, и группировка «ДНР» и сейчас называет сходные цифры: мол, население уменьшилось всего на 600 жителей. Но, по наблюдениям очевидцев, это похоже на ложь: сразу заметно, как сильно город опустел после оккупации.

Медсестра из Докучаевска Галина Гаевая была освобождена из плена российских гибридных сил в рамках обмена пленными в декабре 2017-го года. Она видела, как зимой 2015-го в местную городскую больницу начали привозить раненых российских военных. «Были ребята из Кемерово, Пскова. Из Омска и Томска. Были и такие, кто с оторванными ногами, руками. Это были русские», – вспоминает Галина. Фамилии российских пациентов она передала в СБУ, за что и попала в застенки. «Список, который я писала из журнала, я писала для того, чтобы были доказательства в Украине, что там есть россияне, которые лечатся у нас в больнице», – рассказывала она после освобождения.

Памятник воинам-интернационалистам на украинском – напоминание о жизни до оккупации.

Докучаевск – одна из точек, где ВСУ совершали в 2018-19-х годах так называемое «ползучее наступление» и в результате впритык приблизились к оккупированному городу. Теперь каждый год пропаганда на оккупированных территориях заявляет о планах Украины вот-вот «взять Докучаевск»: в последний раз такое произошло в октябре 2020-го. Но украинская армия так и не пошла дальше. Город лежит от свободной Украины на расстоянии всего пяти километров, а вот по мировоззрению «властей» – дальше в разы.

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