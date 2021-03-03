Кравчук заявив протест через повідомлення бойовиків про дозвіл на попереджувальний вогонь

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест через повідомлення контрольованого Росією угруповання «ДНР» про дозвіл на попереджувальний вогонь у бік української армії.

«Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей», – повідомили в українській делегації.

3 березня підконтрольні угрупованню «ДНР» засоби масової інформації повідомили, що бойовикам дозволили відкривати попереджувальний вогонь для «придушення і знищення вогневих точок української армії».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.