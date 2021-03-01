Український військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Один український загинув внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося біля населеного пункту Пищевик, де бойовики відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Загалом минулої доби підтримувані Росією сили сім разів порушили режим припинення вогню. У відповідь на обстріли військові відкривали вогонь, додали у пресцентрі ООС.

«Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, станом на 7:00 1 березня на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Павлополя бойовики вели прицільний вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На обстріл військові відкривали вогонь у відповідь.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Тим не менше, радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексій Арестович заявляв, що, попри порушення режиму тиші, немає підстав говорити про його зрив. «Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні», – сказав він в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Натомість голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що перемир’я в зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає», і «ми не можемо далі вдавати, що воно є», тому «ми маємо бути готовими до будь-яких непередбачуваних дій із боку агресора», а на обстріли реагувати «дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом».

Але й після цих заяв керівник офісу президента України Андрій Єрмак стверджував 13 лютого, що перемир’я на Донбасі триває далі, й незважаючи на провокації противника і втрати серед українських військових.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 17 українських військовослужбовців, іще майже 60 були поранені.