Ситуация на блокпостах: Золотое и Счастье закрыты, возникают новые требования к Украине

Новые пункты пропуска в Счастье и Золотом Луганской области остаются закрытыми. На минувшей неделе украинская сторона запустила там автобусы-челноки для перевозки людей через линию разграничения – таким было требование российских представителей в трехсторонней контактной группе. Но у России нашелся повод, чтобы не открыть пропуск.

Все было бы обычным эпизодом минских переговоров, но проблема в том, что это не первое требование, выполнения которого ничего не дает. Радио Донбасс.Реалии подняло всю историю многострадальных КПВВ. Еще пять лет назад вооруженные формирования согласовали с Украиной пункт пропуска в Золотом, затем перехотели и потребовали его в Счастье, потом потребовали сделать его автомобильным, затем попросили предоставить автобусы-челноки для серой зоны, и в финале посчитали нужным пустить через «Счастье» грузовики. Киев поочередно выполнял каждый из пунктов, а двери для луганчан на подконтрольную территорию и обратно так и не открылись.

Подвоз людей от пункта пропуска вооруженных формирований до украинского КПВВ был требованием российской администрации в Луганске для старта пропуска людей через линию разграничения, говорит представитель Украины в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Этим в группировке мотивировали отказ пропускать людей через вновь созданный КПВВ в Счастье, а также построенный еще в 2016 году пункт пропуска в Золотом. Украинская сторона пошла на этот шаг. И 24 февраля автобусы для перевозки людей появились как на КПВВ в Счастье, так и в Золотом. Нет пропуск людей так и не начался с оккупированной стороны.

Объяснение от «ЛНР»

Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева в нежелании открывать КПВВ обвинила Киев: говорит, украинская сторона не согласовала технические параметры использования КПВВ. В частности, для пропуска гуманитарных грузов.

«Украина должна была исключительно в письменном виде предоставить подтверждение согласования технических параметров с «ЛНР» и также письменно уведомить представителей гуманитарных миссий о возможности пропуска гуманитарных грузов через мост в районе города Счастье, что в последствии позволило бы приступить к одновременному открытию КПП «Первомайск-Золотое» и «Луганск-Счастье» в кратчайшие сроки», – передает слова Кобцевой один из подконтрольных группировке «ЛНР» сайтов.

На своих радио- и телеканалах формирование «ЛНР» приблизительно в таких же формулировках объясняет людям, почему их не пускают ни в ту, ни в другую сторону – «Украина блокирует переговоры» – но почему гражданских можно пропустить только вместе с грузами, не объясняют.

Проверить достоверность сообщений о блокировании Украиной можно простым наблюдением: оба КПВВ давно выстроены и с 10 ноября 2020 года ежедневно открываются с украинской стороны: выехать можно, но въехать на оккупированную территорию – нет.

Оказывается, на гуманитарные грузовики уже тоже согласились

По словам представителя Украины в контактной группе Сергея Гармаша, украинская сторона согласна на пропуск гуманитарных грузов. И об этом уже говорилось во время переговоров.

«У меня не было сомнений, что они еще что-то придумают, чтобы не запускать КПВВ со своей стороны. То есть у Красного креста к нам вопросов нет. Хотя это их грузы, и именно они завозят. А почему Дейнего (представитель формирования «ЛНР» – ред.) так переживает? Это вопрос к нему. Они найдут любые поводы. Уверен, придумают еще что-то», – говорит Сергей Гармаш.

По мнению переговорщика, блокирование роботы КПВВ группировкой продиктовано нынешней политикой Москвы. Россия пытается всячески изолировать оккупированные территории от Украины. Подтверждение тому – уже практически год закрыты почти все пункты пропуска вдоль линии разграничения.

Российские гибридные силы не пропустили гуманитарный груз, дорогу для которого требовали

По сообщению украинской делегации в ТКГ, 26 февраля через пункт в Счастье в ОРДЛО пытался въехать гуманитарный груз от Управления координации гуманитарных вопросов ООН. Проезд ООН запросила в СЦКК, в конвое были гигиенически наборы.

«После обработки данного вопроса 25 февраля СЦКК направило представителям ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ «Счастье». В 09:40 26 февраля транспортные средства с гуманитарным грузом с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев UNHCR (всего 11 грузовых автомобилей) прибыли на КПВВ «Счастье». В 13:50 российская сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза. Представителями ООН принято решение об отправке транспортных средств в г.Северодонецк», – сказано в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Сергей Гармаш считает, что главное в словах представителей группировки «ЛНР» – фраза «исключительно в письменном виде». Нужен не пропуск грузов, а признание подконтрольных России формирований на Донбассе стороной переговоров.

На сегодня в Луганской области работает один пункт пропуска, это Станица Луганская. Он является пешеходным и также – единственным полноценно функционирующим в ОРДЛО, ведь группировка «ДНР» пропускает людей только по спецразрешениям и только через один КПВВ – Еленовка (Новотроицкое с украинской стороны). Альтернативным путем проезда является путь через территорию России, но в этом случае дончане и луганчане платят административный штраф в Украние за нарушение порядка пересечения границы.

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