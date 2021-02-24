Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 лютого 2021, Київ 11:51
Новини | Політика

Україна дала автобуси для перевезень через два КПВВ, але російська сторона не відкрила пропуск – делегація в ТКГ

«Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада», – заявили в делегації

Українська сторона надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте» і «Щастя», але російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку, повідомила українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

За повідомленням, автобуси чекають, починаючи з 24 лютого.

«Сьогодні з 07:40 білий автобус чекає у «Щасті». Жовтий – у «Золотому». Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку», – йдеться в повідомленні.

У делегації наголосили, що чекають відповідної оцінки дій російської сторони з боку держав-партнерів і міжнародних гуманітарних організацій.

«Наша оцінка: представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами і словами. На словах вони постійно жаліються на важку долю українських громадян (яких тримають у заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада», – заявили в делегації.

10 листопада 2020 року, відповідно до рішення командувача ООС, після карантинних обмежень з підконтрольної Україні сторони відкрилися усі КПВВ на Донбасі. Бойовики ж обмежують пропуск.

КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО

У Луганській області щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській. На Донеччині працює КПВВ «Новотроїцьке», де пропускають лише тих, кому видали «спеціальний дозвіл» від «штабу» бойовиків

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG