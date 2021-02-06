ДПСУ: бойовики продовжують блокувати дорожні коридори навпроти КПВВ на Донбасі

Бойовики продовжуют блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка». Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як зазначили у відомстві, хоч всі вказані КПВВ працюють щоденно з 8:00 до 16:00, «фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно, «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором».

У ДПСУ повідомили, що другий тиждень поспіль збільшується пасажиропотік на КПВВ «Станиця Луганська».

«Із завершенням локдауну кількість пропущених громадян зросла удвічі. Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби в КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 осіб, на контрольовану територію – 4 418 осіб», – мовиться у повідомленні.

Через КПВВ «Новотроїцьке» 107 громадян та 17 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованої території Донеччини. Водночас 158 осіб та 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування у напрямку контрольованої території.

Зазначається, що бойовики не пустили на окуповану територію 30 людей, прикордонники допомогли їм повернутися на підконтрольну Києву територію.