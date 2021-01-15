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15 січня 2021, Київ 16:08
Новини | Політика

Бойовики продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ на Донбасі – ДПСУ

Щоденно піший КПВВ у Станиці Луганській за добу в обидва боки проходять близько 2 тисяч людей

Підтримувані Росією бойовики залишають заблокованими дорожні коридори на Донбасі навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка», повідомили у п’ятницю в Держприкордонслужбі України.

«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ вказують, що усі КПВВ на лінії розмежування, контрольовані українською стороною, функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.

Повідомляється, що протягом тижня бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію 5 громадян, троє осіб, які слідували на контрольовану Україною територію, – мали частково підроблені документи.

10 листопада 2020 року, відповідно до рішення командувача ООС, після карантинних обмежень з підконтрольної Україні сторони відкрилися усі КПВВ на Донбасі. Бойовики ж обмежують пропуск.

КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

КПВВ на Донбасі. Лише два з них працюють. Чому закрита решта? – ФОТО

У Луганській області щоденно працює виключно піший КПВВ у Станиці Луганській. На Донеччині працює КПВВ «Новотроїцьке», де пропускають лише тих, кому видали «спеціальний дозвіл» від «штабу» бойовиків

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