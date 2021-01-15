Бойовики продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ на Донбасі – ДПСУ

Підтримувані Росією бойовики залишають заблокованими дорожні коридори на Донбасі навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка», повідомили у п’ятницю в Держприкордонслужбі України.

«Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ вказують, що усі КПВВ на лінії розмежування, контрольовані українською стороною, функціонують щоденно з 08:00 до 16:00.

Повідомляється, що протягом тижня бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію 5 громадян, троє осіб, які слідували на контрольовану Україною територію, – мали частково підроблені документи.

10 листопада 2020 року, відповідно до рішення командувача ООС, після карантинних обмежень з підконтрольної Україні сторони відкрилися усі КПВВ на Донбасі. Бойовики ж обмежують пропуск.