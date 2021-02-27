Українська делегація в ТКГ чекає на реакцію партнерів через загострення на Донбасі

Українська делегація в Тристоронній контактній групі чекає на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій щодо поранень і бойових травм 11 українських військових 26 лютого на Донбасі.

«Унаслідок обстрілів російськими військами наших позицій у районі Водяного зазнали поранень дев’ять військовослужбовців ЗС України (ще один військовослужбовець зазнав поранення в іншому районі внаслідок підриву на поки невстановленому вибуховому пристрої, а потім ще один – кульового поранення ноги)», – ідеться в заяві.

Стан поранених задовільний, їм надано медичну допомогу. Українська сторона СЦКК надіслала відповідні ноти до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

За добу 26 лютого у зоні бойових дій на Донбасі 11 українських військовослужбовців зазнали поранень та бойових травмувань.