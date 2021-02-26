«Путин обменял захват Украины на усиление Медведчука»: о чем говорят «пленки Медведчука-Суркова»

Вероятно, усиление Виктора Медведчука – цена, которую Украина заплатила Кремлю за приостановку эскалации боевых действий, считает Юрий Бутусов, главный редактор «Цензор.НЕТ», опубликовавшего запись телефонного разговора, где Виктор Медведчук якобы обсуждает с советником Владимира Путина – Владиславом Сурковым, махинации с украинским углём, поставки Украиной электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными с группировками «ЛДНР». Медведчук передаёт Суркову просьбы от тогдашнего президента Петра Порошенко, а Сурков называет пророссийские группировки на Донбассе «нашими подопечными». О чем свидетельствуют эти записи – и какова вероятность, что они правдивы?

Главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» уточняет: записи сделаны приблизительно осенью 2014 года. СБУ изучает подлинность опубликованного материала. А первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко выступил за создание временной следственной комиссии в Верховной Раде из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова.

В «Европейской солидарности» говорят, что записи – «скомпилированный фальсификат». В заявлении партии сказано, что она поддержала решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука, но этот повод офис Зеленского использует для грязной информационной кампании против Порошенко. «Связка» между Порошенко и Медведчуком заключалась лишь в одном – вынужденной координации в вопросах освобождения заложников, и никто никогда из этого не делал тайны – так реагируют в политической силе Петра Порошенко.

Опровергает достоверность записей и Виктор Медведчук – но в то же время утверждает, что в 2014 году по поручению и с согласия тогдашнего президента Петра Порошенко он вел переговоры с Кремлем на темы, которые звучат в этой записи: «Темы по электроэнергии, по обмену – да, это было, и это было как раз в конце 2014-го».

Журналист Юрий Бутусов связывает вероятный разговор Суркова и Медведчука с минскими переговорами, проходившими в это же время. Он полагает, что обсуждаемые вопросы имели прямое отношение к договоренностям в Минске, ситуации на фронте и вовлечении в переговоры западных лидеров.

Свою договоренность приостановить боевые действия Россия привязала к целому пакету решений. Думаю, в нем была и деятельность Медведчука

«Думаю, что это была составляющая переговоров по минским соглашениям (первым, от 5 сентября 2014 года – ред.) Это были первые соглашения, где Россия официально выступила стороной переговоров. Очевидно, это был пакет договоренностей, который был составляющей частью Минских соглашений. Свою договоренность приостановить боевые действия Россия привязала к целому пакету решений. Думаю, в нем была и деятельность Медведчука, и вопрос поставки энергоресурсов, и статус оккупированных территорий. И все это обменивалось на то, что Россия соглашается принять Францию и Германию как стороны переговоров, сама выступает стороной и берет обязательства по остановке эскалации боевых действий», – говорит Бутусов.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает , что у «слива» есть заинтересованные стороны:

«Медведчук появился задолго до Минских соглашений. Он изначально предлагал Порошенко свои услуги как переговорщика, более того, в штабе Порошенко его видели таким переговорщиком. Многие люди, которые были близки к той администрации, говорили, что через Медведчука мы сможем решить многие вопросы с Путиным», – говорит Кулик.

Политтехнолог, журналист Тарас Березовец не исключает, что публикация пленок может быть частью гибридной войны – ответ только за экспертизой:

Все заинтересованные стороны должны настаивать на экспертизе, если они считают, что разговор является сфальсифицированным

«Мы живем в условиях гибридной войны, и в последние семь лет было обнародовано бесчисленное количество пленок, которые касались, например, перехваченных разговоров террористов, представителей кремлевской администрации и политиков из Украины – и ни в одном случае не было достоверно известно, они настоящие или скомпилированы, и не была назначена экспертиза. Недавно ми были свидетелями вообще вопиющего случая, когда генпрокурор Ирина Венедиктова возбудила два уголовных дела по факту телефонного разговора якобы между тогдашним президентом Петром Порошенко и тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. В конечном итоге, без проведения экспертизы Венедиктова закрыла эти два дела, когда Байден был избран президентом США. Поэтому судить сложно: все заинтересованные стороны должны настаивать на экспертизе, если они считают, что разговор является сфальсифицированным», – говорит Березовец.

Мог ли тогда Петр Порошенко не идти на компромисс и не соглашаться на роль Виктора Медведчука? Как это сейчас повлияет на политический рейтинг пятого президента? В чем разница этих действующих лиц – Медведчука и Суркова, являющихся, по мнению журналиста Бутусова, доверенными лицами Путина в Украине? Смотрите в эфире:

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