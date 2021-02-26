Переговори про обмін із Росією «практично заморожені» – Денісова

Переговори про обмін утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент «практично заморожені» через позицію російської влади, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії в рамках марафону, присвяченого Дню опору окупації Криму.

«Російська Федерація пов’язала звільнення ув’язнених із Мінським процесом. На сьогоднішній день практично заморожені переговори з приводу будь-яких обмінів. У мене є такі відчуття і така інформація, яку поширює і Рєзніков (віцепрем’єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – ред.), що все ускладнилося у зв’язку з, у тому числі, геополітичними процесами, які йдуть між Україною і Росією», – сказала Денісова.

Вона додала, що президент України, Офіс президента, віцепрем’єр Резніков на всіх майданчиках домагаються повернення громадян України.

«Але, на жаль, повернення наших громадян не залежить ні від так званих ОРДЛО, ні від моєї роботи і роботи Москалькової (російський омбудсмен Тетяна Москалькова – ред.), а залежить тільки від волі президента Російської Федерації», – сказала омбудсмен.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомив Крим.Реалії, що адвокати та родичі ув’язнених у Росії й окупованому Криму громадян України не бачать прогресу в їхньому звільненні. За інформацією Полозова, зараз понад 130 громадян України утримуються в Росії або Криму.

У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв’язнів. За даними Кримської правозахисної групи, в 2020 році з політичних або релігійних мотивів у Криму засудили 24 людей.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

У СБУ в листопаді повідомляли Радіо Свобода, що 251 людина вважається незаконно позбавленою волі в окремих районах Донецької та Луганської областей.