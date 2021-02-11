Зеленський: заяви про «обмін Медведчука» ми розглядаємо як провокацію

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, окрім погодженого в рамках Тристоронньої контактної групи та «нормандського формату», Україна не визнає. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода під час поїздки в Авдіївку.

«Інших форматів обміну ми не знаємо і не визнаємо. Всі обміни, які були, йдуть за відповідним форматом: людей перевіряють служби. Ми повинні розуміти, хто приїжджає. Будь-які інші формати ми розглядаємо як провокацію», – сказав Зеленський.

Він також нагадав, що до в’язнів в ОРДЛО так і не були допущені представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, як було домовлено на Паризькому саміті «нормандської четвірки».

«Ми списки передали. Ми чекали на відповідь від російської сторони», – заявив президент.

16 січня в підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених громадян України. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.



При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджується, що передача має відбутися «за посередництва Віктора Медведчука», народного депутата від «ОПЗЖ» і кума президента Росії Володимира Путіна.

Українська делегація в ТКГ розкритикувала роль Медведчука в поверненні українців із ОРДЛО, заявивши, що він і Росія намагаються «використати полонених у своїх політичних інтересах».

22 січня голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі громадян Віктору Медведчуку зупинено.

Останній обмін утримуваними між Україною та російськими гібридними силами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. З полону звільнили 20 осіб, а українська сторона передала угрупованням Кремля 14. У списках спочатку значилося 18 прізвищ, але 4 не погодилися повертатися в ОРДЛО.